"Aspettando Orientamenti" per non perdere la bussola alle superiori

La Spezia - Cosa fare alla fine delle "medie". Per trovare risposta all'interrogativo il Ministero, Aliseo, la Provincia e il Comune della Spezia l'Ufficio scolastico regionale fanno sistema con il mini salone di "Aspettando orientamenti - orientarsi alla Spezia". Sede degli eventi sarà la Mediateca regionale "Sergio Fregoso" che con alcuni appuntamenti, concentrate dal 16 al 19 ottobre, e con un incontro in Sala Dante il 31 ottobre cercherà di dare a studenti e famiglie le risposte che cercano per trovare il percorso giusto una volta finita la secondaria di primo grado.

Alla Spezia diventa sempre più un'esigenza formare i ragazzi soprattutto per gli ambiti tecnici dove per le aziende non si placa la "fame" di personale specializzato. Questo a fronte di un altissimo, e non ancora certificato, dato sulla dispersione scolastica.

"Orientamenti è un appuntamento importante e irrinunciabile per i nostri ragazzi nel calendario cittadino - dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini -, attraverso lo studio e il piano dei fabbisogni del mercato del lavoro a livello cittadino e provinciale sappiamo quali saranno le maggiori richieste da parte di aziende e privati in termini di risorse umane, e per abbattere la disoccupazione giovanile è un dovere dare una corretta informazione ai ragazzi e alle famiglie per orientarsi al meglio. La Mediateca Regionale Ligure, per una settimana, ospiterà presentazioni e testimonianze di orientamento e soprattutto occasioni per scoprire quali sono le domande di formazione e professioni dei prossimi anni".



"L’iniziativa - spiega l’assessore Giacomelli –, condivisa con tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di istruzione, lavoro e orientamento, nasce per dare ai giovani le necessarie informazioni per scegliere una strada per costruire il loro futuro. Mille studenti coinvolti nella scorsa edizione e oltre 1.100 previsti per quest’anno con le loro famiglie. Nelle interlocuzioni con il mondo del lavoro come Comune abbiamo avuto la conferma che la richiesta di tecnici è molto elevata e con il coinvolgimento delle famiglie cercheremo di sviluppare il tema del 'Saper fare' che è il traino di tutta l'iniziativa".

Alla presentazione "Orientarsi alla Spezia, una bussola per scegliere la tua strada" erano presenti oltre al sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, l’assessore alla Formazione Professionale Genziana Giacomelli e l’assessore Istruzione e Politiche Giovanili Giulia Giorgi, Patrizia Saccone Consigliere provinciale con delega a Pubblica istruzione e Diritto allo studio e per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Gloria Rossi.

"Ci saranno più di 35 testimonial - ha detto Rossi -, scelti dagli istituti, che racconteranno ai ragazzi la loro esperienza in base al percorso di studi. I dati di partecipazione riguardo anche alle famiglie sono lusinghieri".

E' stata la consigliera Saccone ad illustrare alcune novità per gli istituti scolastici spezzini. "Le scuole alla Spezia stanno vivendo una particolare fase di rinnovamento. Ad esempio al Classico è arrivata la curvatura dei beni culturali, il Pacinotti avrà quella sualla biomedica, mentre l'Einaudi Chiodo si sta specializzando nel Made in Italy occupandosi dell'allestimento nautico. In contemporanea il Capellini Sauro implementa il settore della progettazione navale. Tutte queste novità verranno illustrate in una brochure che viene data a scuole e famiglie".



"Aspettando orientamenti - ha aggiunto l'assessore Giulia Giorgi - è fondamentale perchè può aiutare concretamente i ragazzi a fare la scelta giusta. Con questo strumento si può anche ragionare sul delicatissimo tema della dispezione scolastica".



Aspettando Orientamenti, in breve



Dal 16 fino al 19 ottobre, alla Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso” di via Firenze 37, si terranno presentazioni, testimonianze e laboratori di orientamento rivolti agli alunni delle scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie.



Mercoledì 16 ottobre, dalle ore 16.30 alle 18.30: I mestieri di oggi e di domani - Presentazione dell’offerta formativa degli Istituti tecnici, professionali e di Istruzione e Formazione Professionale e testimonianze dal mondo del lavoro

Giovedì 17 ottobre, dalle ore 16 alle ore 17: Presentazione dell’offerta formativa provinciale. Illustrazione della “guida alla scelta dopo la scuola media” a cura della Provincia della Spezia

Giovedì 17 ottobre, dalle ore 17 alle ore 18:30 e Sabato 19 ottobre, dalle ore 10.30 alle ore 12: Seminari di aiuto alla Scelta per Genitori, a cura di ALISEO



Per gli studenti delle scuole superiori l’appuntamento è il 31 ottobre in Sala Dante, con il convegno ‘Orientamenti 2019: Diamo volto alle professioni’, rivolto a 200 studenti delle classi quinte degli istituti superiori della provincia. Un supporto ai giovani per le loro scelte future: storie di professioni e mestieri raccontate dai protagonisti.

L’iniziativa spezzina introduce ‘Orientamenti 2019’, la 24° edizione del Salone della scuola, della formazione e dell’orientamento al lavoro che si terrà al Porto Antico di Genova, da martedì 12 a giovedì 14 novembre 2019.



Il tema scelto per Orientamenti 2019 e sul quale si concentreranno anche i laboratori e gli inspirational talk del salone spezzino è il ‘Saper Fare’, sulla scorta dei dati sui fabbisogni del mercato del lavoro che evidenziano, per i prossimi 4 anni, una crescente domanda di professioni tecniche.