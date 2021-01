"Asl faccia chiarezza sui contagi in ospedale, medici e infermieri non passino da eroi ad accusati"

La Spezia - "Continua lo stillicidio di notizie riguardanti persone che vengono citate come contagiate o, peggio, decedute dopo il contagio in ospedale avvenuto a seguito di ricoveri per patologie non Covid.

Si sono fatte ipotesi, tutte da verificare, di oltre 50 persone.

Ciò provoca, ovviamente, timore nei cittadini che devono usufruire dei servizi sanitari ospedalieri e scoramento e avvilimento negli operatori sanitari, che rischiano oltretutto di esser tacciati di poca attenzione e negligenza.

Sarebbe auspicabile che l'azienda sanitaria verificasse i casi che si sono manifestati, col duplice scopo di precisare le notizie, nel caso fossero state erroneamente riportate, oppure trovare le cause e le falle del sistema, nel caso le informazioni fossero veritiere, in modo da poter prevenire ogni rischio.

La nuova dirigenza dovrebbe dare, anche in questo campo come pare aver fatto per altri, un segnale di distinzione dalla precedente, favorendo una puntuale comunicazione istituzionale verso la collettività e sostenendo i propri operatori, quando ne abbiano ragione.

Non vorremmo che da “eroi” della prima fase, medici ed infermieri passassero, immotivatamente, per accusati".



Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del Malato