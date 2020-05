"Asl 5 non ha idea di come recuperare esami, visite e interventi"

La Spezia - “Da 20 giorni sono pubbliche le linee guida di Alisa sulla gestione della Fase 2 dell’emergenza Covid ed ancora nella nostra Asl non c’e’ un Piano per la ripresa delle attività 'normali', sia ospedaliere che territoriali. Ad Imperia il piano per la fase 2 è stato attivato da 10 giorni ed è pubblico in estratto sul sito internet. Da noi vige ancora la regola del silenzio, imposto anche ai dipendenti. Dopo aver lasciato gli operatori ospedalieri allo sbando, senza una regia e senza alcun coinvolgimento diretto nelle scelte, la nostra Asl non lascia miglior sorte ai medici di medicina generale”. Si apre così la nota diffusa da Manifesto per la sanità – Insieme per la sanità, movimento che unisce Cittadinanzattiva, Tribunale del malato, Sos sanità, Sarzana in movimento, Confederazione centri liguri tutela del malato.



"In maniera convinta - contiuano gli attivisti -appoggiamo quindi le richieste della Fimmg e dello Snami, anche perché, fin dal 27 aprile, noi del Manifesto chiedevamo un necessario coinvolgimento dei medici di medicina generale in una proposta di piano per la Fase 2. La nostra Asl – già prima dell’emergenza – pativa l’assenza di un nuovo ospedale, di minori risorse in termini di posti letto e personale e di un sistematico smembramento della medicina territoriale. L’emergenza Covid ha dato il colpo di grazia. Come in fase 1 si è attivato in ritardo il pre triage in ospedale, favorendo l’ingresso del virus, non si è proceduto alla separazione dei due presidi ospedalieri in Covid e no Covid (tema affrontato anche ieri in commissione), favorendo il diffondersi del virus, così ora la nostra Asl non ha ancora un’idea precisa su come recuperare tutte le prestazioni sospese nel periodo di emergenza. E sono migliaia: dagli esami, alle visite ambulatoriali e agli interventi programmabili non d’urgenza”.



“La nostra Asl – proseguono del Manifesto - non ha neppure chiaro come procedere alle prenotazioni di detti esami e si affida, senza un piano preciso, ancora una volta, agli operatori sanitari, in questo caso ai medici di medicina generale. Come nella fase 1 dell’emergenza, siamo stati salvati dall’enorme e difficile lavoro di medici ed infermieri, così ora dovremo ancora sperare solo sull’abnegazione dei professionisti del territorio. E il paradosso è che la dirigenza della nostra Asl – pur delegando ai suoi professionisti attività organizzative che competerebbero agli strapagati dirigenti – neppure trova un momento di dialogo e concertazione sulla programmazione con medici e infermieri, lasciandoli in balìa di burocratiche circolari, a volte oggetto di smentita da parte dello stesso Commissario straordinario, come avvenuto per la circolare sulle ferie del personale ospedaliero”.



Secondo gli attivisti “non possiamo pensare di poter affrontare la ripresa delle attività – ed una eventuale e non auspicabile ripresa dell’epidemia in autunno – con questa dirigenza. La Regione deve revocare gli incarichi ai 4 direttori dell’Asl. Né possiamo pensare che, con questa dirigenza, si riesca a riprogrammare una efficiente e robusta rete di assistenza territoriale, che possa tutelare la salute dei cittadini in questo periodo e per il futuro ed anche in caso di nuove epidemie. Abbiamo avuto esperienza diretta di quanto sia importante la rete dei servizi territoriali, anche per le emergenze. Vogliamo sapere quali piani abbiano la Regione e l’Asl 5 per la gestione dei quasi 1,5 miliardi di euro messi a disposizione delle Regioni dallo Stato per la medicina territoriale. Potranno essere forse pochi, ma vogliamo sapere dove e come quei nostri soldi saranno investiti nella nostra provincia”.