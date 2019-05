"Apriamo anche il martedì pomeriggio per intercettare i crocieristi"

Due operatori di Piazza Cavour hanno contattato il Comune per chiedere una modifica agli orari di apertura e ripetere l'esperienza del venerdì nei giorni di maggiore afflusso dei turisti.

La Spezia - L'accosto di tre navi da crociera si ripeterà altre volte nel corso della stagione turistica, ma ogni martedì, con l'approdo di Msc Seaview e di Aida Nova sarà comunque una giornata piena di crocieristi in giro per la città. Lo ha notato qualche settimana fa Bryan Herdocia, uno degli operatori più attivi di Piazza Cavour, e nei giorni scorsi anche Cosetta Fontana. Ed entrambi hanno avuto la stessa idea: perché non sfruttare l'occasione di avere tanti turisti in giro per la città per ripetere anche al martedì l'esperienza dell'apertura pomeridiana del mercato, che tante soddisfazioni dà a chi decide di restare con la sua bancarella anche nei pomeriggi del venerdì? Una domanda che risuona più forte nel giorno in cui tre regine del mare hanno portato nel golfo 13.200 passeggeri, con ricadute fisiologiche sulle presenze registrate questa mattina in centro città.



"Stiamo lavorando molto con i crocieristi - spiega Herdocia a CDS - e con quei turisti che soggiornano in città e che la mattina e la sera vanno e vengono dalla stazione ferroviaria, alla volta o di ritorno dalle Cinque Terre. Acquistano prodotti per farsi panini e frutta da portare sui sentieri, ma anche carne e verdura per le cene negli affittacamere. I crocieristi, invece, vanno matti per la frutta già pulita e pronta da mangiare. Ogni martedì mattina vediamo un sacco di facce nuove e staremmo volentieri aperti anche al pomeriggio, ma dobbiamo aver l'autorizzazione da parte del Comune e per questo abbiamo contattato l'assessore e gli uffici delle Attività produttive. Se riusciremo a ottenere l'apertura per i martedì pomeriggio siamo sicuri che faremo fare bella figura al mercato e alla città, nei confronti dei turisti, ma anche degli spezzini che chiedono orari di apertura sempre più elastici".

Ad aderire alla richiesta sono tutte quelle 60 attività che già rimangono aperte il venerdì pomeriggio. "All'inizio - ricorda Herdocia - eravamo una quindicina e sembrava che stessimo facendo una cosa assurda. Poi le adesioni sono cresciute e rimanendo aperti abbiamo portato molti negozi ai lati della piazza a tenere le saracinesche sollevate. Insomma, ci si è accorti che è un bene per tutti".



Contattato da CDS l'assessore al Commercio e alle Attività, Lorenzo Brogi, spiega: "In linea di massima la proposta mi sembra interessante e sono disponibile a valutarla, ma bisogna chiedere l'opinione a tutti gli attori coinvolti e valutare la questione da diversi punti di vista. Per prima cosa servono una richiesta ufficiale, qualcosa di più di una mail, e l'approvazione da parte delle associazioni di categoria. Poi sarà il momento di confrontarsi con l'assessore alla Mobilità e al Ciclo dei rifiuti, Kristopher Casati, e gli uffici preposti per il tema dei parcheggi pomeridiani, della segnaletica e della pulizia della piazza. Bisogna insomma organizzare tutto in modo che non ci siano problemi di sorta per la sosta e per il decoro urbano".