"Anziani angosciati dalla solitudine, vogliamo aiutarli a combatterla"

La Spezia - Hanno famiglia ma la solitudine non li abbandona. Altri non hanno nessuno e rischiano di finire soli e senza che nessuno li assista. Una triste realtà dalla quale non si esime anche il territorio spezzino ma in un mare di solitudine e occhi tristi si possono anche attivare delle reti per intercettare questa realtà.

Non a caso la Croce rossa spezzina ha aderito alla campagna nazionale che si pone proprio questo scopo e in città per i giorni del carnevale verrà incentivata con due punti di incontro, uno stand sia in Piazza Cavour che in Piazza Verdi (leggi qui). Al momento sono poche le persone raggiunte dal servizio ma non sarebbe da escludere un maggiore impiego di forze in futuro.

Oltre alle attività in essere Croce rossa ha fatto un'istantanea sulla situazione degli anziani in città. "Veniamo a conoscenza di tante storie - ha spiegato Antonella De Mastri delegata Area 2 della Croce rossa -. E siamo venuti a contatto anche con persone che magari hanno una famiglia alle spalle, ma sono comunque sole. Tra le tante storie che potremmo raccontare c'è quella di Gabriella e Vittorio, sono soli li andiamo a trovare, giochiamo a scacchi con loro e ci hanno anche dedicato delle poesie. Cercheremo di dare un aiuto maggiore. Con l'adesione al progetto nazionale cercheremo di intercettare più persone possibile".



Le persone aiutate hanno anche più di 90 anni. Se il progetto del numero verde potrebbe dare una spinta ulteriore ad un'attenzione già in essere. Alla Spezia emerge un dato, parzialmente confortante. "Esiste ancora quel rapporto tra vicini di casa che ci permette di avvicinarsi alle persone in difficoltà - hanno proseguito dalla Croce Rossa - . Come associazione siamo presenti sia il giorno che la notte. Se le ore notturne servono per intercettare persone che vivono per strada quelle diurne sono dedicate per interagire e conoscere chi potrebbero avere bisogno del nostro aiuto".

"Alcuni vicini di casa - dicono dalla Croce rossa - contattano gli assistenti sociali che si conseguenza si attivano. Noi cercheremo di fare un'altro passo in avanti con il progetto del numero verde: spesso queste persone hanno anche solo bisogno di parlare. Noi vogliamo riuscire ad avere un quadro chiaro e fare del nostro meglio".