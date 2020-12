"Ancora problemi al Muggiano per la capienza ridotta sui bus"

La Spezia - Capienza ridotta sui mezzi pubblici e disagi per chi esce dal lavoro ai cantieri del Muggiano. Una problematica sulla quale tornano i sindacati Uiltrasporti, Ugl Autoferro e Cobas del lavoro privato che con una lettera si rivolgono al prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini e all'amministratore delegato di Atc Francesco Masinelli.

Un tema, quello della capienza sui bus, sul quale si è discusso molto negli ultimi mesi alla luce della situazione sanitaria. Nella lettera inviata a prefetto e Ad i sindacati "chiedono con urgenza un incontro al fine di poter valutare ogni possibile provvedimento che possa portare ad una soluzione riguardo il grave sovraffollamento dei bus in località Muggiano situazione che si viene a creare quotidianamente data la costante presenza di operai dei cantieri presenti in quella zona della città".

"Nonostante le ripetute segnalazioni - proseguono nella missiva -, anche a mezzo stampa allorquando non erano presenti limitazioni di carico al 50 per cento come nella ben nota situazione attuale, desideriamo manifestare e farci portavoci di tutta la preoccupazione finanche delusione e frustrazione che serpeggia tra gli autisti che hanno visto fin qui inascoltate le proprie rivendicazioni".

I sindacati auspicano in una convocazione per approfondire le problematiche elencate.