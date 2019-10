"Anche un solo incidente sul lavoro è una tragedia per tutti"

La Spezia - "Il quadro normativo per la sicurezza sui luoghi di lavoro è presente. Deve crescere la cultura della prevenzione. Non si finisce mai di migliorare la situazione in cui i singoli lavoratori operano. Alla Spezia le iniziative, in occasione della settimana europea della sicurezza sul lavoro, non mancano servono e sono occasioni formative per tutti e accrescere il livello della cultura del lavoro". E' questo il messaggio che il vice prefetto Ariodante ha dato ai ragazzi dell'istituto Einaudi Chiodo in occasione dell'iniziativa organizzata da Confartigianato dal titolo "Sicurezza sul lavoro, 25 anni dal Decreto 626. Quali sono gli scenari futuri nell'era dell'impresa 4.0?" che si è tenuta questa mattina nell'auditorium Nucera all'interno dei locali della scuola.

Il simbolo della giornata è un caschetto giallo che l'associazione di categoria ha donato agli studenti per ricordare loro, lavoratori del domani, l'importanza di acquisire la cultura della sicurezza sul luogo di lavoro. Hanno presto parte all'iniziativa Paolo Manfredini, Dirigente Scolastico Einaudi Chiodo, Maria Stefania Ariodante, Vice Prefetto della Spezia, Paolo Figoli, Presidente Confartigianato della Spezia, Enrico Taponecco, Esperto Sicurezza e prevenzione infortuni.

"Sono passati 25 anni dall'introduzione del decreto legislativo 626 - ha aggiunto Ariodante -. Nel frattempo è intervenuto un altro decreto del 2008 che ha riepilogato e istituito un testo unico. Il quadro normativo è importante gli attori (Asl, Inail e gli altri enti competenti) fanno la loro parte. Purtroppo gli incindenti sul lavoro accadano e nonostante, in generale, si possa dire che non c'è un incremento del fenomeno un singolo incidente sul lavoro resta una tragedia per chi ne rimane coinvolto e per le famiglie, per le imprese e per le istituzioni".

"Ai ragazzi - ha dichiarato a margine dell'iniziativa - dell'estistenza di un protocollo spezzino, redatto nel 2013, ma è ancora attualissimo. Ha semplificato e individuato una strada privilegiata per i familiari delle vittime che in quel momento così drammatico devono affacciarsi agli enti e non sanno come fare. C'è una strada di accompagnamento, dunque, che li sorregge in un questi improvvisi drammi".



Il preside Manfredini ha ricordato che il tema della sicurezza del lavoro è una questione di cultura: "Non si tratta infatti solo di tecniche che presuppongono modelli di comportamento e abbigliamento. E' una questione di mentalità e convinzione personale: le azioni che si compiono sono fondamentali per l'incolumità di tutti. Deve penetrare l'idea che gli incidenti sul lavoro possano capitare a tutti, anche a un dirigente scolastico".

"Davanti a un mondo del lavoro - ha spiegato il presidente di Confartigianato Paolo Figoli - che è in continuo cambiamento c'è la necessità di essere sempre aggiornati e formati. Questo isituto è la base del futuro dei suoi studenti e per le nostre imprese".



Ai ragazzi è stato proposto un video e una breve relazione di Enrico Taponecco, Esperto Sicurezza e prevenzione infortuni. "Ho cercato - ha spiegato - di far vivere in prima persona ai ragazzi i metodi per migliorare la sicurezza sul posto di lavoro. Non abbiamo parlato solo degli obblighi di legge ma ho cercato di raccontare loro lo spirito che sta alla base della nomativa e cosa potrebbero fare, oppure avrebbero fatto, se fossero stati al posto del legislatore. Abbiamo cercato un approccio interattivo perché i ragazzi di 18 e 19 anni vanno assolutamente motivati con un linguaggio adeguato. Sono il nostro futuro e devono farne parte".