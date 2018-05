'Anche tu per esempio', solidarietà e volontariato protagonisti

La Spezia - Grande successo per l’evento "Anche tu per esempio. Volontari in Europa", un approfondimento sul Corpo Europeo di Solidarietà dedicato ai ragazzi delle scuole secondarie di II grado e agli studenti universitari organizzato questa mattina presso la Sala del Consiglio provinciale dal Centro Europe Direct della Provincia della Spezia, in collaborazione con il Movimento Federalista Europeo – La Spezia.



Nel corso della mattinata si sono susseguiti gli interventi di Loris Figoli, Consigliere della Provincia della Spezia, dell’eurodeputato Brando Benifei, di Giacomo D'Arrigo, direttore generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, di Paola Trifoni, coordinatrice informazione e consulenza Programma Erasmus+ dell’Agenzia Nazionale per i Giovani e di Marta Michelis, presidente Gioventù Federalista Europea - La Spezia.

I ragazzi hanno avuto modo di ascoltare, inoltre, la testimonianza di Francesc Curto, un ragazzo spagnolo che sta svolgendo tramite l’Ass. P.E.CO. attività di volontariato europeo in Italia presso l’ATS Centro Storico Ragazzi – Genova. L’incontro è stato moderato da Olivia Zocco, responsabile del Centro Europe Direct della Provincia della Spezia.



L'iniziativa, nata con l’intento di promuovere e stimolare nei giovani la conoscenza e l’interesse nei confronti del mondo della solidarietà, ha visto i ragazzi molto partecipi: solidarietà, volontariato, Europa, opportunità e prospettive future i temi trattati.



All’evento hanno partecipato alcuni rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti e alcune classi delle seguenti scuole: Liceo Scientifico “A. Pacinotti”, Liceo Classico “L. Costa”, Liceo “G. Mazzini”, I.P.S.S.A.R. “G. Casini”, I.I.S.S. “L. Einaudi – D. Chiodo”, I.T.C.T. “A. Fossati – M. Da Passano”.