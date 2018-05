“Anche tu per esempio. Volontari in Europa.” In Provincia si parla di volontariato per i giovani

La Spezia - Il Centro Europe Direct della Provincia della Spezia, in collaborazione con il Movimento Federalista Europeo – La Spezia, organizza venerdì 18 maggio alle ore 9.30 presso la Sala del Consiglio provinciale l'evento "Anche tu per esempio. Volontari in Europa", un approfondimento sul Corpo Europeo di Solidarietà dedicato ai ragazzi delle scuole secondarie di II grado e agli studenti universitari.

Il corpo europeo di solidarietà è un'iniziativa lanciata nel 2016 dalla Commissione europea che offre ai giovani tra i 17 e i 30 anni la possibilità di maturare un’esperienza preziosa, sviluppare competenze e rendersi utili alla società. L’obiettivo del corpo europeo di solidarietà è consentire ai giovani di partecipare a un’ampia gamma di attività di solidarietà, mediante un’esperienza di lavoro o di volontariato per rispondere a situazioni difficili dell’UE.

L'iniziativa in programma per venerdì ha come obiettivo generale quello di promuovere e stimolare nei giovani la conoscenza e l’interesse nei confronti del mondo della solidarietà, per collegare il mondo della scuola con quello del volontariato, per incentivare l’acquisizione di competenze sociali, favorendo la partecipazione e il rapporto con la diversità.

L’evento prevede, dopo i saluti istituzionali del Consigliere della Provincia della Spezia Loris Figoli, gli interventi dell'europarlamentare On Brando Benifei, di Giacomo D'Arrigo, direttore generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani e Paola Trifoni, coordinatrice informazione e consulenza Programma Erasmus+ dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, a cui seguiranno le testimonianze di alcuni giovani che hanno svolto attività di volontariato europeo introdotti da Marta Michelis, presidente Gioventù Federalista Europea - La Spezia. A moderare l'incontro sarà Olivia Zocco, responsabile del Centro Europe Direct della Provincia della Spezia.



Per informazioni:

www.europedirect.sp.it

Facebook: Europe Direct Provincia della Spezia