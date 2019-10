"Amore tra le macerie", Susanna Varese presenta il suo libro in Via Parma

La Spezia - Venerdì 18 ottobre alle 18.30 presso il centro culturale Nadar, in Via Parma 25, Susanna Varese presenta il suo libro "Amore tra le macerie".

Nel 1943, tra il terrore dei bombardamenti, la paura del futuro, l'instabilità, la fame e la sofferenza, tra macerie e distruzione, due ragazzi, Aldino e Tina, non rinunciano ai loro sogni e proprio in quel momento così difficile e buio incontrano l'amore, quello vero, destinato a durare tutta la vita. Il destino incrocia le vite delle loro numerose famiglie, che parallelamente vivono il dramma della guerra: una nella città della Spezia, che ospita l'Arsenale e le fabbriche per la produzione di armi ed è perciò una delle città più colpite dai bombardamenti che si concentrano proprio in quell'anno, l'altra in un piccolo paese di campagna, Pagliadiccio di Montedivalli, baluardo dei partigiani.

Moderatrice e lettrice Laura Paganini e Gruppo Nadar.