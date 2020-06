"Almirante criminale fascista", Sardine e Anpi depositano le firme

La Spezia - Nella mattinata di lunedì prossimo, 29 giugno, le Sardine spezzine insieme ad Anpi depositeremo le oltre 1.500 firme, raccolte in tre pomeriggi alla Spezia, per dire no all'intitolazione a Giorgio Almirante, storico leader del Movimento sociale, una strada o un luogo della città. "Ci aspettiamo una presa di posizione da parte del sindaco, viste anche le vicende di aggressione che si sono verificate da parte di gruppi di estrema destra, gli stessi che hanno avanzato questa richiesta inaccettabile", affermano le Sardine.



"Vogliamo impedire che nella nostra città - si legge in una nota del movimento -, Medaglia d'Oro al Valore Militare per la battaglia che la città tutta ha combattuto contro la dittatura fascista, venga intitolata una strada ad un criminale fascista e razzista come è stato Giorgio Almirante. Ci fa piacere che anche gruppi rappresentati in consiglio Comunale abbiano fatto loro un' iniziativa proponendo momenti di discussione istituzionale su questo tema. Porteremo il nostro sostegno morale in consiglio comunale alla proposta di non dedicare nessuna strada a nessun personaggio che si sia macchiato del crimine di complicità con la dittatura nazifascista".