"Alle Pianazze situazione invivibile", i cittadini si mobilitano

La Spezia - Affrontare insieme le problematiche di vivibilità e decoro del territorio. È questo l'obiettivo che si sono dati il comitato “Pianazze nel cuore” e il sindaco Monica Paganini presente ieri sera alla prima assemblea del gruppo di cittadini nato spontaneamente a luglio da una raccolta firme. I residenti della “terra di mezzo” fra Arcola e Spezia hanno infatti subito evidenziato le criticità legate in particolare alla presenza dell'impianto di selezione e recupero rifiuti “Specchia services” e del vicino cementificio. Una preoccupazione sintetizzata nello striscione “Difendiamo la nostra salute” ed espressa dai molti presenti al centro sociale Bassano: “A tutte le ore del giorno sentiamo rumori fortissimi, odori insopportabili e su finestre e balconi troviamo continuamente polveri sottili, le nostre case sono ormai svalutate, abbiamo trascorso l'estate con le finestre chiuse. Davanti alle nostre abitazioni accade di tutto, mancano illuminazione e telecamere. L'unica volta che è stata tagliata l'erba sono stati trovati soldi falsi”.



“Questo è un gruppo apolitico – ha subito spiegato Giuseppe Mori – che ha l'obiettivo di unire la cittadinanza di un territorio diviso da due comuni. Vogliamo essere propositivi, “per” e non “contro” a prescindere, vogliamo sollevare problemi e cercare di risolverli, per questo abbiamo invitato Paganini e faremo lo stesso con Peracchini. Le Pianazze e il Termo – ha aggiunto – hanno visto nascere l'Enel e Boscalino, nessun altro quartiere ha sofferto così tanto, per questo è importante avviare un percorso che possa portare benefici e cambiamenti. Non siamo contro gli insediamenti produttivi – ha precisato – chiediamo solo una convivenza con pari dignità fra queste e i residenti. Il nostro spirito è collaborativo”.



“Vivere in questa situazione è impossibile – ha evidenziato ancora Gianni Cavagno – visto che la Provincia ha rinnovato per altri dieci anni la concessione a Specchia services, senza nemmeno consultate il sindaco o gli abitanti. Il recente intervento dei Carabinieri dopo le nostre segnalazioni significa che non abbiamo torto, arrivano camion a tutte le ore e c'è un grosso problema di sicurezza visto che esiste un solo ingresso all'area. Cosa che renderebbe impossibile la gestione di un'emergenza come un incendio. Non è nemmeno presente una centralina di rilevamento per polveri e rumori”.



Criticità che il comitato ha già illustrato anche ai responsabili di Legambiente, intervenuti ieri per confermare la propria vicinanza all'operato del gruppo. “Questi aspetti si ineriscono in un contesto molto trascurato – ha osservato Giovanni Cortellezzi – gli standard delle condizioni di vita vanno rispettati assolutamente”, mentre da Stefano Sarti e dall'avvocato Valentina Antonini è arrivato l'invito a sollecitare monitoraggi da parte di Arpal e verifiche sulle autorizzazioni per i due impianti di maggior impatto.



Inviti subito raccolti dal sindaco arcolano Paganini, presente (con l'assessore Monfroni) per ascoltare le istanze dei cittadini e aggiornarli sulla situazione: “La nascita di questo comitato è molto positiva – ha sottolineato – c'è una presa di coscienza della comunità per una finalità positiva e noi siamo qui proprio per recepire le vostre esigenze e costruire un percorso comune, per arrivare alla risoluzione dei problemi e garantire vivibilità e decoro. Ci siamo mossi fin da subito per avere informazioni da Asl sulle condizioni di agibilità e di lavorazione dell'impianto Specchia Services e nella relazione successiva abbiamo rinvenuto elementi non coincidenti che stiamo cercando di valutare e per i quali ci faremo carico di chiedere ulteriori accertamenti che possano far stare tutti sereni. A fronte di autorizzazioni chiare da parte della Provincia possiamo lavorare insieme per chiarire ogni situazione, perché l'impianto può stare al suo posto ma senza conseguenze sul decoro, la sicurezza e la salute delle persone”.



A chiarire alcuni punti sull'attività della Specchia è quindi intervenuto l'amministratore delegato Riccardo Failla. “Il nostro è un impianto di selezione multimateriali leggeri – ha spiegato – quello che facciamo è valorizzare ciò che viene considerato rifiuto. Non facciamo compostaggio e non riceviamo rifiuti urbani, non siamo una discarica. Quello che facciamo viene monitorato quotidianamente e siamo soggetti a controlli visto che i Carabinieri del Noe sono venuti ancora prima dell'esposto dei cittadini”. Failla ha poi puntualizzato: “Rispetto alle autorizzazioni gestiamo circa la metà dei rifiuti, che arrivano principalmente dai comuni, e per i quali la nostra competenza inizia una volta che hanno varcato il nostro cancello. Abbiamo investito circa 400mila euro sulla sicurezza, siamo persone serie con un progetto serio e non abbiamo nulla da nascondere, la nostra azienda è aperta a tutti”.

“Dovete capire l'esasperazione della gente – ha ribattuto Paganini concludendo – se i camion perdono spazzatura nel tragitto sollecitateli a fare di più recuperando tutto. Cercate di mettere in atto le prescrizioni di Asl e di dare un segnale alla cittadinanza”.

Il comitato tornerà a riunirsi fra un mese.