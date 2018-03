"Alla Spezia solidarietà senza limiti, quattrocento donazioni"

La Spezia - Più di 400 coperte se sessanta persone ospitate in questi giorni di gelo nelle strutture Caritas. Sono i numeri della solidarietà sul territorio spezzino dove, da quando la colonnina di mercurio ha toccato temperature proibitive, è scattata l'emergenza freddo.

"Attualmente - ha dichiarato Don Luca Palei dellaCaritas - sono 55 gli uomini ospitati alla Cittadella della pace di Pegazzano mentre sono quattro le signore ospitate alla struttura di Fossamastra. La solidarietà degli spezzini non è mancata neanche in queste condizioni di maltempo eccezionale. Da dicembre ci sono state donate più di 400 coperte, lenzuola, generi alimentari e prodotti per la colazione".



La solidarietà non si ferma. I punti Caritas, le parrocchie e Via Cadona rimangono i luoghi migliori dove rivolgersi per consegnare cibo e coperte. "Sicuramente la donazione di coperte - ha proseguito Don Palei - può dare tantissimo beneficio. Quindi chi vuole può portarne. Comunque non mettiamo limiti alla solidarietà".