"All'Umbertino anche il triplo dei contagi rispetto al resto della città"

La Spezia - "Alla Spezia la circolazione del virus è circa dieci volte maggiore rispetto al resto della regione. Il sistema ospedaliero però non è in sofferenza, lavora ancora in autonomia e senza il bisogno di intervento delle altre Asl. La decisione presa oggi insieme al sindaco riguardano soprattutto il solo il Comune della Spezia. Su alcune misure abbiamo preso misure più ampie, come l'obbligo di uso della mascherina e il divieto di manifestazioni, che vale in tutta la provincia". Così ieri sera il presidente Giovanni Toti in una diretta Facebook della buonanotte. "Analizzando il Geo Cov - ha continuato -, che segnala la posizione della singola persona che ha contratto la malattia, abbiamo notato che nella zona dell'Umbertino ci risulta ci siano il doppio e a volte il triplo di contagiati rispetto al resto della città. Lì abbiamo deciso una misura che non permetterà di fare assembramento perché sarebbe una cosa idiota da fare in questo momento. Fino a oggi pomeriggio pensavamo si potessero aprire le scuole in quella città, poi abbiamo deciso che non era il caso di mettere in movimento 25-30mila persone tra alunni, docenti, dipendenti delle scuole".



A.BO.