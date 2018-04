"Aldo, un esempio di rigore e coerenza"

La Spezia - Oggi compie 90 anni Aldo Giacchè, dirigente politico e uomo delle Istituzioni. Sindaco della nostra città e Senatore della Repubblica, ma soprattutto instancabile combattente al servizio della democrazia e della nostra comunità, Aldo è stato per tutti noi un esempio di rigore e coerenza e di metodo nell’analisi politica e nella lettura dei fatti. Ci ha insegnato a non essere mai superficiali, propagandistici dice lui, a ricercare la profondità dei fatti e a individuare conseguentemente le proposte e le iniziative politiche.



Ho avuto il privilegio di lavorare con lui e, perché no, di essere oggetto delle sue critiche. Anche aspre, ma sempre puntuali. Mi sento di dovergli molto, come credo che a lui debba molto la crescita democratica della nostra città. Abbiamo di recente fatto scelte diverse, ma non posso che augurarmi che la ricostruzione di un percorso unitario del centro sinistra ci veda ancora discutere e lavorare insieme. Auguri Aldo, buon compleanno per i tuoi 90 anni!