"Aiutiamo chi aiuta", il progetto della cooperativa Lindbergh

La Spezia - “Aiutiamo chi Aiuta”, promosso dalla Cooperativa Lindbergh con il contributo della Fondazione Carispezia nell’ambito del bando “Emergenza Coronavirus – Sostegno ai servizi alla persona”, nasce dalle esperienze avute in queste settimane dagli operatori della cooperativa che in diverse situazioni hanno potuto constatare come colleghi del settore sanitario, medici, infermieri, impiegati delle forze dell’ordine e volontari delle associazioni di volontariato occupati per far fronte l’emergenza hanno manifestato la necessità di essere supportati a vari livelli. Ora che entriamo in una nuova fase ci troviamo di nuovo a ripensare le nostre vite e quella dei nostri familiari, il periodo appena passato ha fatto emergere delle emozioni che probabilmente necessitano di uno spazio di rielaborazione. Siamo passati da momenti di confusione, di stress con effetti su di noi che non avevamo mai vissuto prima.

“Aiutiamo chi aiuta” è un progetto di "cura delle persone che si prendono cura" in modo che attraverso un sostegno possano ritrovare le forze per proseguire il delicato lavoro quotidiano.



Gli interventi a supporto si possono così distinguere:

a) Supporto psicologico

b) Supporto alla genitorialità:

c) Informazione e orientamento

d) Interventi di sostegno per la gestione dei compiti dei figli e attività didattico-educativa:

e) Organizzazione di attività ludico ricreative rivolte al minore e a tutta la famiglia

f) Gruppi di confronto condotti da esperti counsellor



Come si accede al servizio:

Il servizio può essere attivato in due modalità:

Contatto diretto telefonico di libero accesso: i destinatari del progetto possono chiamare direttamente il servizio al 327 3390260, offerto dalle 9 del mattino alle 21 per 7 giorni a settimana. L’operatore che risponde al telefono fa un primo ascolto e analisi dei bisogni per poi attivare le professionalità adeguate all’esigenza manifestata.

Attivazione di canali con responsabili e referenti dei settori di impiego di riferimento dei destinatari del progetto: i responsabili, coordinatori dei lavoratori/volontari impegnati a far fronte l’emergenza sanitaria indicano al referente del progetto le persone da contattare, persone che quindi hanno già manifestato il bisogno di aiuto.



Contatti:

Per approfondimenti e informazioni contattare:

Pennè Isabella

tel. 349/4180042

penne@cooperativalindbergh.it



Referenti:

Responsabile: Ciro Picariello

Coordinatrice: Pennè Isabella