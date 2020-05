"Aiutateci per poter continuare le nostre attività". L'appello della Pubblica assistenza della Spezia

La Spezia - In questo momento di estrema difficoltà in cui versano molte famiglie anche a causa della pandemia di Covid-19 che ha colpito intere nazioni, la Pubblica assistenza della Spezia fa appello a tutta la cittadinanza per richiedere un sostegno economico a supporto delle attività

che svolge quotidianamente.

Tra queste rientrano:

- Pronto intervento 118 e attività di supporto Azienda Sanitaria Spezzina

- Servizi in aiuto dei cittadini in difficoltà quali raccolta presso supermercati delle derrate alimentari da essi donati e distribuzione delle stesse

- Ritiro e consegna a domicilio medicinali ed altre attività connesse



Le offerte potranno essere versate su Iban IT92F0623010727000040551048 intestato a Pubblica assistenza della Spezia con causale EMERGENZA COVID-19.