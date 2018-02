"Aiutare i figli nelle scelte", con l'associazione "I sogni di Benedetta"

La Spezia - L'Associazione "I sogni di Benedetta" invita al terzo appuntamento con la scuola genitori realizzata in collaborazione con il Centro PsicoPedagogico per la Pace di Piacenza.



28 febbraio 2018 ore 20.45 TEATRO PALMARIA LA SPEZIA

"Aiutare i figli nelle scelte" con Paolo Ragusa, counselor e formatore CPP.

Come i genitori possono sostenere i figli in un proprio progetto di vita.È sempre difficile capire qual è il limite e dove si trova il confine. I genitori vorrebbero dare spazio ai figli, perché conquistino autonomia nelle loro decisioni e perché imparino a scegliere da soli. Ma nello stesso tempo sia la madre che il padre rimangono spesso invadenti, ansiosi e soprattutto incapaci di lasciare ai più giovani la necessaria autonomia.

Come si può fare, allora, per far emergere le risorse sia dei bambini che dei ragazzi? Come tirar fuori le loro capacità, il loro carattere senza star loro "troppo vicini"? L'obiettivo educativo è quello di sottrarsi progressivamente all'accudimento per favorire, maieuticamente, l'emergere dell'identità dei più giovani.





Per informazioni ed iscrizioni: scuolagenitori@isognidibenedetta.it