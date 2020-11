"AiutArci", il progetto di mutuo aiuto di Arci si allarga

La Spezia - "Parte il progetto AiutArci alla Spezia: il perdurare dell'emergenza sanitaria e conseguentemente anche di una emergenza sociale ed economica, rende sempre più necessaria una radicata attività di "Mutuo Aiuto" per cui non potevamo esimerci da una nuova, grande prova di solidarietà". Lo dichiara Stefania Novelli, presidente provinciale di Arci.



"Siamo purtroppo ancora chiusi - prosegue Novelli - ma da domani inizierà il progetto del Comitato attraverso il quale altri due circoli si affiancheranno all'attività di Casa Canaletto (rivolgersi al 353 4118722): il Circolo Campetto di Fossitermi (rivolgersi al 370 3606683)e quello di Valdellora (rivolgersi 353 4191518) saranno attivi per soddisfare i bisogni dei cittadini più fragili. Le attività di volontariato sono le più diverse, dall'aiuto nelle esigenze pratiche e quotidiane come la consegna a domicilio della spesa, dai pacchi alimentari per le persone e famiglie in disagio economico e sociale, dalla consegna dei farmaci o la prenotazione delle ricette ai servizi di ascolto, di compilazione della modulistica per l'accesso ai servizi comunali, di doposcuola e altro ancora. Siamo consapevoli che questa seconda crisi può mettere a nudo, un'altra volta, le peggiori condizioni di diseguaglianza, isolamento, abbandono, emarginazione e precarietà, per questo la nostra decisione di intervenire in aiuto delle persone è stata in risposta al nostro Dna, lo spirito di azione e di aiuto che si trova nei valori fondanti della nostra associazione. Anche questa volta abbiamo rifiutato di farci paralizzare dalla crisi pandemica e dalla chiusura delle nostre sedi, con uno slancio di solidarietà".