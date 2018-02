"Addio" al centro polivalente di Via Paverano, Fabiano protesta

Sit in il 7 febbraio a Pegazzano. Il comitato Insieme per Fabiano: "No alla vendita". Lanciano l'appello a partecipare al consiglio comunale di giovedì

La Spezia - Manifesteranno per difendere la scuola "in vendita" che doveva diventare il nuovo centro polivalente di Fabiano. Si sta organizzando il comitato "Insieme per Fabiano" che chiama all'adunata tutti i cittadini per un sit in che si terrà mercoledì 7 alle ore 16 a Pegazzano nella zona di accesso al Colombaio.



Il comitato si è affidato alla sua attivissima pagina Facebook per lanciare l'iniziativa di protesta. In un post scrivono: "Appare doveroso comunicare estesamente che in data giovedì 8 febbraio alle 21 presso la sala consigliare del Comune della Spezia saranno - tra gli altri - posti all'ordine del giorno argomenti di interesse del Quartiere di Fabiano e non solo, relativi alla proposta di vendita a privati di beni di proprietà comunale. Fra questi l'edificio ex scuola elementare sito in Via Paverano, 74, precedentemente destinato, come noto, ad essere convertito in Centro socio culturale a disposizione della popolazione di Fabiano e località limitrofe. Stessa modalità di vendita sarà proposta per l'area del Colombaio. Data l'importanza degli argomenti e la ricaduta negativa sul territorio, qualora le proposte della Giunta Comunale godessero dell'approvazione del Consiglio Comunale, si auspica copiosa presenza della popolazione interessata a mostrare dissenso verso i succitati temi".