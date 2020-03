"Addio Emanuela, esempio brillante dell'impegno nel volontariato"

La Spezia - Parole di cordoglio anche da Palazzo civico per la morte di Emanuela Martini, 87 anni, nota co autrice del Tg dei ragazzi di Tele Liguria Sud e che ha dedicato la sua vita agli altri. “A nome di tutta la Città, esprimo il mio più profondo cordoglio per la scomparsa di Emanuela Martini, un esempio brillante di impegno nel volontariato sociale e civile che tutti ricordiamo con grande affetto – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini – A tutta la sua famiglia e ai suoi cari le mie sincere condoglianze per una perdita sentita in tutta la comunità spezzina.”