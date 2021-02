"Aborto come omicidio, cartelloni di matrice terrorista"

La Spezia - I nuovi cartelloni della campagna anti choice che paragonano l’aborto ad un omicidio hanno, infine, fatto comparsa pure a Spezia all’inizio di questa settimana. Si sommano quindi a quelli già comparsi agli inizi di dicembre che ,prendendo di mira la RU 486, la paragonavano niente meno che ad un veleno per la stessa persona che lo assuma. In quell’occasione inviammo lettere di protesta all’ufficio competente del Comune con richiesta di rimozione degli stessi, poiché fondati su dati non validi e di chiara matrice terroristica. l’assessore competente Giorgi ha ribadito l’estraneità del Comune ad una azione (rimozione)che, ha definito in sede di consiglio comunale, sarebbe di censura in quanto la campagna dei pro vita rappresenta una "manifestazione di opinione’’, con tanto di citazione dell’art.21 a sostenere questa tesi.

Chiara l’intenzione, ormai radicata a livello mondiale, di tornare ad un medioevo in cui la donna sia costretta a subire, procreare, tacere. Per fortuna, però, esistono realtà, anche qui nella nostra città, che non hanno intenzione di subire aggressioni violente di questa portata: aggressioni che, inoltre, rinnegano verità scientificamente provate.

Ricordiamo quindi che sui nostri corpi decidiamo noi.



Non Una di Meno La Spezia