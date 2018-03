"Abbiamo un grande dolore nel cuore"

Trenta persone hanno manifestato nel pomeriggio in Piazza Europa dopo i fatti di Firenze.

La Spezia - Presidio sotto la pioggia per la delegazione senegalese presente alla Spezia. Circa trenta persone si sono ritrovate in Piazza Europa per esprimere il proprio dolore per la morte del connazionale Idy Diene ucciso a Firenze nei giorni scorsi.



"Per noi è l'ennesimo dolore - ha spiegato il vicepresidente della comunità -. Questa volta abbiamo deciso di manifestare qui per far capire sia agli spezzini che agli italiani che non è colpa di uno straniero se un italiano non trova lavoro. E' la politica che è sbagliata e crea odio".



"Ogni giorno sentiamo - ha detto un altro manifestante - sentiamo parole d'odio nei confronti degli immigrati. Noi andiamo avanti per combattere il razzismo".