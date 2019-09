"Abbatti la tua lista di attesa", la Cgil sa come fare

La Spezia - La Camera del Lavoro spezzina ha lanciato questa mattina il progetto "abbatti la tua lista di attesa", una campagna di informazione ideata ed organizzata dallo Spi Cgil regionale e declinata in tutti i territori della Liguria. Si tratta di contribuire ad informare gli utenti della sanità, con particolare attenzione verso il mondo degli anziani, della possibilità, prevista dalla legge, di attivare una serie di procedure per vedere sensibilmente ridotti i tempi di attesa per le prime prestazioni sanitarie. E' notorio che le liste di attesa troppo lunghe rappresentano un grave disservizio per i pazienti, che in molti casi si trasforma in un vero e proprio calvario. E c'è anche l'aspetto della mobilità passiva, che incide pesantemente sulle risorse finanziarie delle Asl liguri, specialmente di quella spezzina. Nelle prossime settimane lo SPI organizzerà volantinaggi e presidi informativi presso gli ospedali e le case della salute.



Nel volantino che sarà distribuito saranno sottilineate le questioni più rilevanti: "Importante precisare che stiamo parlando della prima prestazione" - dicono Carla Mastrantonio, segretario Spi Cgil, David Fazioli, della segreteria Spi Cgil, Luca Comiti, membro della segreteria della Camera del Lavoro. Le liste di attesa spesso sono troppo lunghe con tempi che superano quelli previsti dal Piano Nazionale Gestione Liste di Attesa. "Se si tratta di una prima prestazione (esami o visite specialistiche) che ha tempi che superano quelli previsti dalla priorità indicata dal medico, si può evitare di pagare per fare gli esami o le visite specialistiche privatamente o in intramoenia".



Cosa fare?

Accertarsi innanzitutto che il medico abbia compilato la casella della priorità della prestazione con una delle lettere sottoriportate. Se il medico non ha indicato la lettera di priorità, la prestazione s'intende programmabile: U urgente entro 72 ore (prenotare al Cup entro 4 giorni), B breve entro 10 giorni (prenotare al Cup entro 10 giorni), D differibile entro 30 giorni se visita, entro 60 giorni se esame diagnostico (prenotare al Cup entro 30 giorni se visita, entro 60 giorni se esame diagnostico), P programmabile entro 180 giorni (fino a Dicembre 2019, poi passa a 120 giorni). Se la prenotazione non viene effettuata entro i giorni sopra indicati, la priorità passa alla classe successiva.



Come procedere.

Allo sportello del Cup o all'operatore del Cup telefonico occorre evidenziare il codice di priorità indicato nella ricetta e che trattasi di prima prestazione. Dopodiché se l'appuntamento non viene fissato entro i tempi massimi stabiliti dal codice di priorità indicato nella ricetta, bisogna richiedere di attivare la specifica procedura prevista dai "percorsi di tutela" che ogni Asl è tenuta ad adottare al fine di assicurare la prestazione nei tempi previsti dalla priorità. I percorsi di tutela prevedono la possibilità di effettuare la prestazione in intramoenia o presso un istituto privato accreditato.

in caso di risposta non risolutiva si può ricorrere compilando uno specifico modulo (scaricabile anche dal sito Spi Cgil o disponibile in formato cartaceo presso gli sportelli Cgil, Auser e Federconsumatori) da consegnare a mano o inviare via e-mail all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp). Solo così Asl è obbligata a contattare il cittadino che ha presentato il ricorso e a fissare l'appuntamento per la visita e/o gli esami nei tempi previsti dal codice di priorità.



C.Alf.