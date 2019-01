“A rischio tutto il sistema di soccorso del 118”

Pubblica Assistenza, Croce Rossa e Anpass lanciano l’allarme dopo la decisione del Consiglio di stato di mandare a gara il cosiddetto “trasporto ordinario”. “E’ il servizio che ci permette di far tornare i conti”, dicono le associazioni.

La Spezia - Ballano 600 posti di lavoro in tutto il settore ligure dei trasporti sanitari. Balla il meccanismo del soccorso di emergenza gestito oggi da alcune associazioni storiche come Pubblica Assistenza, Croce Rossa e Anpass. Con un occhio a Genova, sponda Regione Liguria, e un orecchio a Strasburgo, per la Corte di Giustizia, anche dalla Spezia si osservano gli sviluppi di una vicenda giuridica che rischia di innescare una frana che si abbatterebbe su un sistema consolidato da decenni e che, per esempio, solo nei 26 giorni di operazioni attorno al Ponte Morandi ha sfornato 17mila pasti per soccorritori e sfollati, con la cucina che è stata impiantata in circa quattro ore di tempo dopo il disastro.

Un allarme significato oggi ai consiglieri spezzini raccolti nella terza commissione presieduta da Maria Grazia Frijia. Il punto è che il Consiglio di Stato ha stabilito con una sentenza che i servizi di trasporto ordinario devono passare da una gara pubblica, mentre per i trasporti di emergenza rimarrebbe in piedi l’esclusività di ammissione per le associazioni e gli enti di volontariato. Ma scindere i due aspetti è una condanna a morte per gli amministratori di Pa, CRI e Anpass. “I trasporti ordinari occupano i 70% degli incassi con la ASL - spiega l’avvocato Andrea Frau, presidente Pubblica assistenza della Spezia - e sono quelli che consentono a coprire le spese dei trasporti di emergenza, che invece sono in perdita. Tutti i lavoratori affidati ai trasporti ordinari non potrebbero avere un posto di lavoro perché la situazione non sarebbe sostenibile dal punto di vista economico”.



Si tratta appunto di circa seicento persone tra soccorritori e autisti-soccorritori in tutta la Liguria. La Spezia è al centro della vicenda perché la sentenza della discordia, nel frattempo impugnata, nasce proprio da una richiesta di parere per la nota vicenda di Italy Emergenza. Oggi le tre associazioni erano in Piazza De Ferrari per parlarne con il governatore Giovanni Toti. Il 5 febbraio ci sarà un nuovo incontro a Genova per verificare se c’è modo di mutare la legge regionale in vigore. “In caso di una nuova gara d’appalto è difficile non pensare a un ennesimo ricorso - annuncia Renzo Risso, presidente di Anfass Liguria - Se la Regione riesce a mettere assieme un aspetto formale, l’intenzione che abbiamo colto è di mantenere l’utilizzo del volontariato in questo specifico settore. D’altra parte si è costruito sul territorio nazionale un sistema che non riguarda solo il trasporto, ma una serie di risposte a bisogni concreti nel sociale e nella protezione civile che altrove non puoi ottenere. Non dimentichiamo l’alluvione del 2011 o il crollo del Ponte Morandi”.



Il rischio è che, nel momento in cui intervenga un soggetto commerciale nella gestione di questo tipo di servizio, cosa potrebbe succedere nei piccoli centri in cui l’interesse economico sarebbe minimo. “Pensate a San Pietro Vara dove c’è un’ambulanza con due volontari - illustra l’avvocato Frau - Nel caso in cui questa sparisse e un infartuato, facciamo caso, dovesse aspettare un mezzo in partenza dalla Spezia... secondo voi cosa succederebbe?”.

Solo sulla nostra provincia la Croce Rossa svolge 14mila servizi ambulanza all’anno, di cui ben 10mila sono trasporti ordinari. “Qua abbiamo sedi che lavorano al cento per cento con la convenzione dell’Asl - spiega Luigi De Angelis, presidente della CRI della Spezia - Per il trasporto di emergenza ogni anno abbiamo costi del 20% superiori rispetto ai rimborsi che riceviamo, che vengono compensati appunto con il trasporto ordinario. Capite che su questa base e scindendo i due servizi è a rischio tutto il sistema del 118. Ambulanze e attrezzature vanno mantenute e questo determina dei costi necessari per garantire un servizio di qualità. E’ un fattore che ci preoccupa molto”.



