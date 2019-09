"A rischio le falde acquifere che servono 150mila spezzini"

La Spezia - Conferenza stampa a tema biodigestore stamani allo spazio conferenze della Coop di Via Saffi alla Spezia. E la location scelta dal fronte ambientalista vale quanto le parole. Il messaggio, infatti, è chiaro: “Realizzare l'impianto a Saliceti è un rischio per la falda acquifera della Val di Magra che non serve solo le zone limitrofe, ma ben 150mila spezzini, la maggior parte dei quali residenti nella città metropolitana del capoluogo”. A farsi portatore dell'allarme – sottolineandone la caratura comprensoriale – è stato Carlo Ruocco, animatore del Comitato Sarzana che Botta!. Al suo fianco, Acqua Bene Comune (presente Cristina Santorocco), Cittadinanzattiva (Samuele Di Capua), Comitato no biodigestore Saliceti (Teresa Maio), Comitato Ponzano e dintorni (Giovanni Rolando), Da Porta Nord alla Brina (Sauro Baruzzo), Legambiente (Stefano Sarti). “La politica – ha proseguito Ruocco a nome di tutti i sodalizi presenti – deve decidere se conservare il preziosissimo giacimento d'acqua della vallata oppure se metterlo a rischio, in continuità con quanto fatto in passato, quando c'era una sensibilità ambientale diversa, quando sono state fatte discariche nell'alveo del Magra”. Questo - i pericoli per l'acqua, "risorsa sempre più rara" - il fulcro dell'invito a un confronto a tema gestione dei rifiuti che gli ambientalisti hanno recapitato ieri ai consiglieri e agli amministratori di tutte le forze politiche presenti nel consiglio provinciale e in quello regionale. “Chiamiamo in causa 'quelli di prima e quelli di ora', vogliamo ragionare, vogliamo interrompere la linea di continuità nella sciagura”, ha osservato Ruocco, che poi è sceso nel dettaglio in merito ai rischi: “Ci hanno detto che le fondamenta saranno a quattro metri dalla falda, ma questa com'è noto si muove per ragioni quali le piene del Magra e le precipitazioni. I processi produttivi previsti nel biodigestore producono come liquido di risulta acqua inquinata da ammoniaca. Un problema alle tubature, un innalzamento del giacimento acquifero o uno sversamento metterebbero in circolo l'inquinante. Poco conta quanto impiegherebbe a toccare i pozzi di Fornola: il professor Raggi e lo studio Acam dell'ing. Brozzo dicono 21 giorni, c'è chi replica dicendo ne occorrano 150. Ma il tempo non conta: una volta che l'inquinamento c'è, non resta che aspettare, perché non lo ferma nessuno”.



L'appello alla politica spezzina e ligure tocca anche il tasto dell'impiantistica e delle tariffe, che, come illustratoin un recente comunicato degli attivisti, vede la provincia levantina fare la parte della Cenerentola. Questo in virtù di una serie di aspetti quali “la decisione del Comitato d'ambito – organo politico in cui il peso massimo è rivestito dalla Regione, rappresentata dall'assessore Giampedrone - di dotare le province della Spezia, di Genova e di Savona del medesimo assetto impiantistico, anche in termini di capacità, nonostante la città metropolitana del capoluogo regionale conti quattro volte gli abitanti del comprensorio spezzino, con tutta la differenza nella mole di rifiuti prodotti”, ha osservato Ruocco. Dito puntato anche contro “i costi di smaltimento dei rifiuti spezzini, molto più alti rispetto a quelli delle altre province: serve chiarezza su come si formano questi costi”. E tornando a Saliceti, il timoniere dei Botta's ha sottolineato come “nel corso dell'inchiesta pubblica abbiamo appreso che è in corso una conferenza dei servizi per il potenziamento dell'impianto di Ghiarettolo, a Santo Stefano. Questo non in vista del biodigestore che si vuole realizzare, ma addirittura perché l'attuale depuratore non riesce a far fronte alle esigenze dell'impianto esistente, che tratta indifferenziato”. E sulla proposta del professor Raggi di considerare l'area dei Bozi di Saudino come sito per il digestore, i relatori hanno confinato l'idea nel campo della provocazione: “Era un modo per far capire su quale tipo di terreno si potrebbe immaginare quel presidio, ma è chiaro che ai Bozi, cioè area Parco, non si può fare niente”.



Sarti ha ribadito sia la generale non avversione di Legambiente ai biodigestori, sia la contrarietà alla realizzazione dell'industria a Saliceti “per la questione della falda acquifera e perché è un territorio già saturo”. L'ex sindaco santostefanese Baruzzo ha detto che “è venuto il momento di rivolgersi con franchezza alla politica. Nessuno dei parlamentari del territorio ha preso una posizione. Eppure la politica deve decidere, deve scegliere. Credo a questo proposito che l'invito al confronto indirizzato a chi siede in Provincia e Regione andrebbe rivolto anche ai parlamentari e ai sindaci. Nella tanto vituperata Prima repubblica il confronto dei parlamentari con il territorio d'elezione era un passaggio costante”. Di Capua ha ricordato che “oltre ai problemi potenziali per l'acqua ci sono quelli certi: il digestore emetterebbe quattro milioni di metri cubi di gas, al 99 per cento Co2. Una colonna di anidride carbonica lunga undici chilometri, un metro per un metro, che tutti i giorni si abbatterebbe sulla Val di Magra”. Teresa Maio ha rilanciato, proponendo una visione alternativa: “Il nostro comitato ha preso contatti con esperti per ragionare di compostaggio di comunità, un sistema diverso per gestire il rifiuto organico”. Infine Rolando ha lamentato “la mancata risposta di Acam in merito alla richiesta di analisi dello stato attuale dei pozzi di Fornola. Un fatto grave".