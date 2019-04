"A forza di essere vento", una serata in memoria di Maurizio Papa e a favore di Emergency

La Spezia - Un concerto bellissimo, intenso ed emozionante, quello che si è svolto sabato sera al centro giovanile Dialma Ruggiero per ricordare Maurizio Papa. La serata, battezzata "A forza di essere vento", ha visto proporre le canzoni di De André interpretate egregiamente dal Coro Four Steps Choir e dal Maestro Pietro Sinigaglia accompagnati da bravissimi musicisti e diretti dalla impareggiabile ed energica Gloria Clemente.

Parole sincere e toccanti hanno ricordato Maurizio Papa e Gay Veneri, tra gli organizzatori della serata, ringrazia sentitamente, anche a nome della famiglia Papa, "tutti coloro che hanno voluto creare questo evento collaborando con grande impegno perché questo finalmente si realizzasse! Maurizio - ricorda - era un uomo, un marito ed un padre straordinario. Tutti lo ricordiamo e lo ricorderemo sempre con immenso affetto. Un grazie a tutti i presenti ed anche a chi non è riuscito a partecipare, pur volendolo. E' stata una grande manifestazione che abbiamo apprezzato tantissimo".



Il ricavato della serata sarà devoluto ad Emergency per la realizzazione di un ospedale in Uganda.