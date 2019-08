“A Villa Andreini i detenuti non ci stanno più”

La Spezia - “La casa circondariale spezzina vanta ad oggi quasi il doppio dei detenuti. Ammontano in questo momento a 240 i presenti su una capienza massima regolamentare di 151 detenuti. Non c’è più un posto disponibile”. A dichiararlo è Fabio Pagani, segretario regionale Uil Prenitenziari, che nella sa denuncia aggiunge: “Non ci resta che appellarci al Prefetto Garufi e ad un suo immediato intervento perché non è possibile che il personale della locale Polizia Penitenziaria lavori in queste condizioni. Non solo la grave carenza di organico ma anche sistemi di sicurezza vetusti e insufficienti, vedi telefoni, radio, sistema di video-sorveglianza. Strumenti obsoleti e da sostituire per garantire la sicurezza interna. Senza dimenticare la presenza di una popolazione detenuta problematica”. Pagani chiede responsabilità: “In primis l’amministrazione penitenziaria che non sembra preoccuparsi minimamente del problema, deve comprndere chiaramente la pericolosità e i forti rischi di insicurezza sociale. Insomma è giunto il momento che le istituzioni si assumano le loro responsabilità , prima che sia troppo tardi perché queste sono le condizioni che come successo a Napoli Poggioreale, creano margini di pericolosità, scene da film, evasioni ed eventi rocamboleschi”.