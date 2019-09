"A Marola operazione straordinaria, non si perda questa occasione"

La Spezia - Il punto della situazione tracciato da CDS rispetto alla partita della cessione dell'area a mare interna a Porta Marola, promessa alla città da oltre due anni, ma di fatto ferma al palo (leggi qui), ha fatto fischiare le orecchie all'ex sindaco della Spezia Massimo Federici, che abbiamo interpellato per capire meglio quali fossero le basi dell'accordo e quali prospettive possa avere la vicenda.

Una chiacchierata nell'ambito della quale sono stati toccati anche i temi che riguardano altre aree militari oggetto di accordi, a cominciare dal Montagna.



"Parliamo di un piano di relazioni con una istituzione militare e quindi - esordisce l'ex sindaco - la situazione è complessa. Abbiamo ricevuto il Montagna a un canone di concessione che di fatto è di 50mila euro per vent'anni. Gli accordi possono essere rivisti e migliorati. Il risultato è bello e importante, a patto che sia valorizzato. Per non parlare dell'ex ospedale Falcomatà e dei laboratori interni all'arsenale. Tutte operazioni che hanno richiesto anni di lavoro e di impegno assidui con l'ammiraglio Andrea Toscano prima e con l'ammiraglio Roberto Camerini in seguito".



E' stata una stagione particolarmente felice...

"Sono stati anni in cui si è proceduto d'intesa e con atteggiamento positivo, tanto che siamo riusciti a entrare nella base navale con una operazione come quella dell'area interna a Porta Marola. Mi dispiace non si comprenda l'importanza di un'iniziativa di questo tipo che apre un quadro di relazioni e rapporti del tutto nuovo. La città è entrata all'interno delle mura dell'arsenale: è un fatto straordinario che va considerato anche per l'aspetto simbolico e per quello che significa per le relazioni tra città e arsenale. Riuscire a ottenere uno spazio pubblico all'interno di una base navale è un fatto senza eguali in Italia e in Europa. Bisogna valorizzare e coltivare questa opportunità, sarebbe uno spreco lasciare che si dissipi".



A Palazzo civico una delle lamentele principali è quella dei costi dell'operazione di Marola. Cosa risponde?

"E' innanzi tutto una questione di priorità. Dipende da cosa si vuole realizzare e a cosa si può rinunciare, e in questo senso penso alla passerella prevista sopra Viale Italia... Le somme necessarie per completare l'operazione a Marola possono essere impiegate in un periodo di più anni, come avevamo pensato anche noi, considerandolo un intervento pluriennale. Si tratta di un investimento significativo, che Marola merita di vedere impiegato. Mentre per quanto riguarda il bilancio comunale, come hanno decretato osservatori esterni: non ha alcun problema".



Anche sui possibili utilizzi dell'area ci sono riserve. A quanto pare non si potrebbe nemmeno aprire un bar...

"Con l'ammiraglio Camerini era stata avviata un'interlocuzione interessante. Certo occorre la capacità di trattare sia in maniera diretta sia con atteggiamento di tipo più politico. Non dimentichiamo che in quella zona i marolini già da decenni ormeggiano le barche. L'area in questione non avrà le caratteristiche di una normale area a mare, ma resta l'importanza del significato di avere uno spazio pubblico sul mare a disposizione del paese. Per quanto riguarda il bar, beh... se ne discuta".



Oggi però al comando del Comando marittimo c'è l'ammiraglio Giorgio Lazio...

"Con lui ho avuto meno occasioni di confronto e di collaborazione, avendolo incontrato quando ormai il mio mandato era a scadenza. Non abbiamo aperto nuove partite insieme, avevo solamente registrato una certa disponibilità a discutere della zona interna a Porta Sprugola per farne un parcheggio per il Museo e la città".



Non si può negare che sia molto importante anche il dialogo con il ministero della Difesa e con i suoi rappresentanti a Roma. Nell'ultimo periodo del suo mandato la presenza del ministro Pinotti, ligure e della sua stessa parte politica, fu una fortuna...

"Abbiamo iniziato a interloquire con esponenti di destra come il sottosegretario Guido Crosetto o come il ministro Ignazio La Russa. Certo, avere avuto Roberta Pinotti, genovese e del Pd, alla guida del ministero della Difesa ha in qualche modo facilitato, ma la discussione si può intavolare con governi di qualunque colore. Se poi non se ne fa una questione di partito e i parlamentari spezzini si muovono insieme l'interlocuzione politica con il ministro Lorenzo Guerini può essere proficua. Però bisogna crederci e bisogna volerlo. Non bisogna abbandonare tutto perché magari una parte della Marina guarda con diffidenza alla questione e non aiuta a superare i problemi".



Qualche mese fa il sindaco Pierluigi Peracchini aveva polemizzato con l'atteggiamento della Marina e recentemente è ritornato a farlo. Sbaglio o anche lei aveva impostato una linea simile all'inizio?

"Anche io ho avuto momenti di aperta polemica e ho riscontrato che c'è una attenzione fortissima nei confronti di quello che viene detto pubblicamente. Ci vuole un'azione che sia efficace su tutti i fronti".



Parlando del Montagna: sembra essere presente una clausola che impone di versare metà degli incassi al ministero nel momento in cui si superi l'importo di 200mila euro annui. Come mai avete accettato questa condizione?

"Si tratta di norme previste dall'agenzia Difesa servizi, regole statutarie che avevamo dovuto considerare e infine accettare. Abbiamo impiegato anni a trovare l'intesa su quell'accordo e posso assicurare che non è stata una strada in discesa e che non sono mancati i tentativi di fermare tutto. Ma alla fine ritengo si sia arrivati a una conquista importante. Ci sono alcune limitazioni, ma con una prospettiva di alcuni anni ci si può sedere a un tavolo e migliorare le condizioni dell'accordo, o magari attivare economie di gestione. Ma tutto questo deve far parte di una strategia che si vuol seguire: stiamo parlando del più bell'impianto sportivo open d'Italia, una struttura ricca di opportunità che non possono non essere colte e valorizzate".