Vetrina Toscana, filiera corta ed enogastronomia. Ecco gli operatori di Massa-Carrara aderenti

- Vetrina Toscana è un progetto di promozione di Regione e Unioncamere Toscana, che conta oggi tra gli aderenti oltre 1000 ristoratori e quasi 300 botteghe alimentari nella regione e oltre 70 a Massa-Carrara. Sono tre gli assessorati regionali coinvolti: turismo e cultura, agricoltura e attività produttive. Per il territorio apuano, la Camera di Commercio di Massa-Carrara collabora alla promozione e diffusione del progetto quale volano di richiamo capace di coniugare sul territorio la qualità con la tipicità della tradizione.



Grazie a Vetrina Toscana il turismo toscano diventa un modello da imitare tra filiera corta dell’enogastronomia, qualità delle produzioni artigianali e territori unici. Un mix capace di creare nuove economie, modelli di consumo consapevole e forme innovative di valorizzazione delle tradizioni toscane. Tutto questo per tracciare percorsi turistici maturi sia per chi accoglie il turista, sia per chi è turista, italiano o straniero che sia.



Vetrina Toscana opera con piccole e medie imprese regionali del settore del commercio e della produzione agricola, artigianale e manifatturiera. Il progetto mira a creare un legame stabile tra le imprese di produzione e quelle di commercializzazione e a integrare le imprese della rete con l’offerta culturale e artistica del territorio.



Vetrina Toscana si afferma come un progetto integrato, dal forte carattere inclusivo e pensato specificatamente a misura dell’economia toscana, fatta di piccole imprese e di mille gioielli enogastronomici e artistici.



ECCO GLI OPERATORI ADERENTI A MASSA-CARRARA



Abacab Ristorante Pizzeria Tordelleria Turano, MASSA

Fornaretto Romagnano, MASSA

Il Fatty Centro Storico, MASSA

La Carretta Marina di Massa, MASSA

Osteria del Borgo MASSA

Osteria i 3 Compari Centro Storico, MASSA

Ristorante Uliveto MASSA

Alimentari Manicardi Paolo MASSA

Alimentari Tassoni Srl MASSA

Drogheria Caffè Gli Svizzeri di Belatti Fabrizio MASSA

Giuliaissimo "market giulia" Marina di Massa, MASSA

Macelleria Cantarelli MASSA

Vecchia Martana MASSA



Claudio Folini Nazzano, CARRARA

Enoteca Velia CARRARA

Le Petite Cuisine CARRARA

OSTERIA MEROPE CARRARA

osteria nella pià Colonnata, CARRARA

Osteria Vittorio CARRARA

RISTORANTE "INTERNO23" CARRARA ,BATTILANA,

RISTORANTE "LA TAVERNETTA" da Franco CARRARA

Ristorante Locandapuana CARRARA

Venanzio Colonnata, CARRARA

Alimentari Peselli Brunella CARRARA

Alimentari Venturini Massimo CARRARA

Antica Drogheria di Santucci Manuela CARRARA

Antica Macelleria Cafarelli CARRARA

Biscottificio Piemonte Avenza, CARRARA

Il Cantinone di Particelli Luigi CARRARA

La Bottega di Nicky Marina di Carrara, CARRARA

La nuova macelleria di Musetti Augusta CARRARA

Naturalmente Lunigiana Marina di Carrara, CARRARA

IL REBACCO CARRARA

hope CARRARA

Il Buscaiol CARRARA

La Capinera Osteria tipica Carrara Centro, CARRARA

RISTORANTE EXTRA CARRARA

Ninan Ristorante Enoteca CARRARA



Riva Bistrot Cinquale, MONTIGNOSO



Albergo Ristorante 'Il Giardinetto' FIVIZZANO

Da Remo Monzone, FIVIZZANO

Il Sicomoro Cormezzano, FIVIZZANO

La Posta Equi Terme, FIVIZZANO

Antica salumeria Oligeri FIVIZZANO

La Bottega dei Parchi Rometta, FIVIZZANO



Agriturismo MONTAGNA VERDE Apella, LICCIANA NARDI

IL PODERETTO DI GRASSI SARAH Pontebosio, LICCIANA NARDI



All'Antico Mulino VILLAFRANCA IN LUNIGIANA

Alla Piazza di Sopra Filetto, VILLAFRANCA IN LUNIGIANA

Ristorante Pizzeria "Al Pozzo" Filetto, VILLAFRANCA IN LUNIGIANA



Da Gambin loc.barco, PODENZANA

Ristorante La Greppia Montedivalli, PODENZANA



Da Giovanni Groppoli, MULAZZO

El Caracol MULAZZO

La Luna Brilla MULAZZO

Ristorante Villa Brignole Gavedo di Mulazzo,

Ristorante Dalla Elide Pieve di Castevoli, MULAZZO

Olivieri Valerio MULAZZO



Osteria Caveau del Teatro PONTREMOLI

Trattoria Pelliccia PONTREMOLI

Trattoria Taverna All'Oca Bianca PONTREMOLI

Park hotel la Pineta PONTREMOLI

Salumeria Angela di Bertocchi Tiziana PONTREMOLI

La Locanda degli Aceri Passo Cisa, PONTREMOLI



LA NUOVA JERA IERA, BAGNONE

Locanda La Lina BAGNONE

Ristorante I Fondi BAGNONE



RISTORANTE "AL FALCO" FOSDINOVO



Ristorante Albergo Mauro Barbarasco, TRESANA



La cascina comanina COMANO

Ferrari Laura Bar Albergo Ristorante COMANO