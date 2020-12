Trend del mercato alimentare: quali sono i prodotti più richiesti sulle tavole natalizie?

- Se c’è una parola che durante il periodo delle feste in Italia non è ammessa, è quella di “dieta”. Il Natale è il periodo dell’anno in cui a tavola tutto è concesso, mentre i buoni propositi in fatto di cibo e alimentazione sono rimandati al nuovo (ma non ben identificato) anno. Complici il freddo, i pranzi in famiglia, i ritrovi con gli amici e il relax, gli italiani non badano a spese per quanto riguarda il cibo da mangiare durante le feste. E non solo per la quantità, ma anche per la qualità.

Il nostro Bel Paese, per quanto riguarda la buona cucina, non si batte. E gli italiani sanno mantenere alto il livello a tavola anche risparmiando. Non è un caso che il nuovo volantino Lidl, sia nella versione online che cartacea, sia sempre molto atteso, vista la possibilità di accedere a prodotti di prima qualità contando su prezzi decisamente convenienti, e su una varietà che consente di liberare la fantasia degli appassionati di cucina. Anche se tra Natale e Capodanno nelle case italiane la tradizione regna sovrana, e la tendenza a sperimentare rimane leggermente più in disparte.

Non stupisce quindi che il mercato enogastronomico, durante le festività natalizie, decolli. A fare da traino non sono solo gli acquisti alimentari che si fanno per se stessi e la propria famiglia, ma anche per i regali. I classici cesti natalizi rimangono una tradizione intramontabile, sempre molto gradita da chi la riceve. Oltre a contenere delle delizie che accontentano anche i palati più esigenti, i cesti natalizi sono di regola composti da prodotti Made in Italy. Il più delle volte sono originari della zona di appartenenza della persona che li regala, per sottolinearne ancora di più la qualità e l’origine autentica.

Ma non sono solo gli italiani ad apprezzare il Made in Italy: le esportazioni di prodotti alimentari italiani crescono durante il periodo delle feste, a conferma di una fama tutta meritata.



I protagonisti delle tavole italiane durante le festività natalizie

A Natale quindi si mangia, e anche molto. Ma c’è purtroppo un altro comportamento molto diffuso durante questo periodo, su cui bisognerebbe riflettere: lo spreco alimentare, ovvero cibo che viene gettato nella spazzatura. Un’organizzazione della spesa più oculata può sicuramente evitare che addirittura il 20% di quello che si acquista venga gettato via.

Ma quali sono i settori alimentari che durante le feste hanno una maggiore richiesta? Beh, prima di tutto troviamo formaggi e latticini. Forse questo dato potrebbe un po’ stupire, ma in effetti i prodotti caseari costituiscono una vera delizia per gli italiani, soprattutto durante il periodo di Natale. Facile a questo punto indovinare quale sia il secondo settore alimentare che fa da seguito: quello dei salumi. Dopotutto, senza queste due tipologie di alimenti non potremmo dire di sederci a una vera tavola italiana! Il settore del pane si posiziona invece al terzo posto, seguito da dolci e pasticceria.

Possiamo dire che il menù che regna a Natale è uno specchio della nostra tradizione alimentare. Per quanto riguarda l’export invece, i prodotti più richiesti per le feste sono soprattutto i dolci, come i tipici pandori e panettoni: Francia e Germania sembrano essere i più golosi dei nostri prodotti di pasticceria, ma anche gli Stati Uniti non si fanno scoraggiare dalla distanza. Sempre più americani a Natale gradiscono avere un bel panettone italiano a tavola, che sia rigorosamente Made in Italy. Dà soddisfazione notare come le nostre tradizioni alimentari facciano ormai parte del nostro patrimonio culturale che, oltre a fare da traino all’economia e a creare posti di lavoro, è anche motivo di vanto all’estero.