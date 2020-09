Tornano le atmosfere spagnole: la formula cena-spettacolo della Capannina di Franceschi fa centro

- Dopo il nuovo, grande successo della serata Bella Époque alla Capannina di Franceschi nel prossimo fine settimana si tornerà a respirare l’atmosfera della Spagna. Torneranno infatti ad esibirsi sul magico palco versiliese le ballerine di flamenco della Compagnia Nueva Luz.

L’appuntamento è per sabato prossimo 26 settembre nel corso della cena-spettacolo che animerà la serata secondo quella che è la formula azzeccatissima che ha caratterizzato tutta l’estate alla Capannina di Franceschi.



Ma la serata di sabato sarà anticipata da quella di venerdì 25 settembre quando sia all’aperitivo (con inizio intorno alle 19) che durante la cena-spettacolo la colonna sonora della serata verrà confezionata da Cesare Bertolucci, altro musicista di grandissima qualità e anche lui re del pianobar e della musica da intrattenimento. Due serate da non perdere in una fine estate che per la Capannina è ancora ricca di spunti per far divertire un pubblico che in questa stagione delle vacanze l’ha premiata alla grande.