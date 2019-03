Torna il prestito a tasso negativo: c’è tempo fino al 31 marzo, ecco come richiederlo

- Ritorna a distanza di qualche mese la possibilità di richiedere un prestito a tasso negativo: dopo il successo della campagna lanciata a novembre del 2018, infatti, gli utenti hanno di nuovo l’opportunità di rivolgersi agli intermediari per ottenere questa opzione. Bisogna comunque affrettarsi perché la nuova campagna sarà aperta solo fino al 31 marzo: anche per questo motivo, è il caso di capire esattamente di cosa si tratta e come funziona questa tipologia di prestito, che permette di restituire un importo minore di quello ricevuto.



Younited Credit e Facile.it: il tasso negativo arriva in Italia

Il prestito a tasso negativo arriva anche nel nostro Paese, per merito della partnership stretta tra Facile.it e la finanziaria francese Younited Credit, un servizio che eroga prestiti online. Come funziona, dunque, questo sistema? In pratica si richiede un finanziamento con un importo massimo di 1.000 euro, per poi restituirne solo 991 dodici mesi dopo, dato il tasso al -1,5%. A tal proposito è anche lecito chiedersi come sia possibile l’esistenza di un tasso di questo tipo. La spiegazione è semplice: è la BCE (Banca Centrale Europea) a finanziare gli istituti di credito per erogare particolari tipologie di prestiti, indirizzati alle famiglie e alle piccole aziende. Da sottolineare poi che, come accennato in precedenza, non si tratta di una novità in senso stretto, visto che il tasso negativo aveva già fatto capolino a novembre 2018 in Italia (sempre tramite la stessa partnership), ma “solo” al -1%. Ecco cosa ha dichiarato il responsabile prestiti di Facile.it Andrea Bordigone a tal proposito: “Il prestito a tasso negativo ha l'obiettivo di sensibilizzare i consumatori sui tassi di interesse e promuovere le opportunità di risparmio offerte dall'online anche nei prestiti personali, canale che storicamente offre tassi di interesse più bassi rispetto ai tradizionali”. Tassi che, nel mondo online, secondo i dati ufficiali al momento oscillano intorno al 7%.



Come richiedere un prestito a tasso negativo

Bisogna innanzitutto capire come richiedere il prestito, perché la scadenza di questa nuova campagna è stata fissata per il 31 marzo. Non è un’operazione difficile: basta infatti collegarsi al portale web ufficiale della piattaforma Facile.it, e richiedere (nella sezione dedicata) il finanziamento pari ad un importo di mille euro. Poi, dopo dodici mesi, in virtù del tasso negativo se ne dovranno restituire soltanto 991,60. È chiaro che si parla di una possibilità comunque non aperta a tutti, vista la presenza di alcuni requisiti da soddisfare: nella fattispecie, possono richiedere questo prestito solo coloro che non hanno avuto disguidi finanziari in passato, e che possono dimostrare la solidità del proprio reddito. Infine, c’è da specificare che questa opzione è aperta ai professionisti, ai dipendenti, ai lavoratori autonomi e ai pensionati.