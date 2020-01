Tigelle a regola d'arte, arriva l''all you can eat' di qualità

- A partire dal 7 gennaio l’Arte della Tigella esagera. Arriva infatti il menù classico che offre la variante 'all you can eat', quindi oltre al consueto riordino gratuito di tigelle e gnocco fritto, anche verdure, salumi e salse saranno riordinabili gratuitamente. Un'occasione da non perdere: un 'all you can eat' a 15,90 Euro che non tralascia minimamente la consueta qualità. L'offerta è valida tutti i giorni ad esclusione del sabato e festivi, offerta valida se tutti gli ospiti del tavolo aderiscono allo stesso menù. Tutto ciò che viene ordinato e non viene consumato dovrà essere pagato come previsto dal menù. Il bere e il coperto, come indicato, non sono comprensivi nel menù.



L'arte della tigella

Via Bartolomeo Fazio, 63 - LA SPEZIA 0187.1508194

info@lartedellatigella.it

www.lartedellatigella.it