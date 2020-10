Terminus cafè, il nuovo coktail bar e bistrot dell'Hotel Firenze

- Terminus Café, un nome nato per non dimenticare la memoria dell’Hotel Terminus, gloriosa struttura ricettiva e importante luogo di incontro per migliaia di persone per buona parte del ‘900. L’attuale proprietà l’aveva rilevata ad un’asta del Comune nel lontano 1999, era in stato di abbandono e l’antica chiesa barocca presente al suo interno deturpata da interventi poco lungimiranti. Oggi, dopo due anni, si sono conclusi gli importanti lavori di risanamento strutturale e la ricostruzione dei tre piani con cui l’Hotel Firenze e Continentale si è allargato nei locali del vecchio Hotel. Al piano interrato, la nuova sala colazione, non solo per gli ospiti dell’Hotel ma anche per gli avventori esterni che desiderano una colazione internazionale, al piano terra e al primo piano sorgono invece gli ambienti dedicati al Cocktail Bar e Bistrot dell’Hotel Firenze e Continentale, il Terminus Café, aperto anche a cittadini e visitatori. "Volevamo staccarci dall’opinione comune del Bar dell’Hotel, luogo riservato agli ospiti della struttura e caratterizzato da prezzi molto alti – dice la direzione – da qua la scelta di dare vita propria al locale, con un nome dedicato e ingresso autonomo". Un ampio bancone in portoro domina il cocktail bar mentre la terrazza e l'area Lounge si affacciano su uno spettacolare giardino verticale illuminato dai raggi che filtrano da un tetto-lucernaio.



Il Terminus Café, progetto dallo Studio Simonetti di Rimini, offre un ambiente elegante e raffinito dove si respira aria internazionale. "Saremo aperti tutti i giorni dell’anno, – dice la Direzione – per ora dalle ore 18 a mezzanotte, il fine settimana fino all’1.00, ma in futuro abbiamo intenzione di anticipare l’apertura alla mattina così da offrire un servizio di prima colazione “all’italiana” e anche un Light Lunch. Il Terminus Café, infatti, oltre ai cocktail firmati dal nostro Bar Manager Misao, propone sia piatti internazionali sia piatti legati al nostro territorio". “L’obiettivo è quello di offrire un’esperienza coinvolgente e rilassante, un luogo dove i clienti si possano sentire come a casa, che possa diventare un punto di incontro non solo per gli ospiti dell’Hotel ma anche per gli spezzini e per i tanti turisti che visitano la nostra

città”. Ma le sorprese non finiscono qua: “Abbiamo intenzione di intervenire sul restauro della antica chiesetta della Madonna della Scorza e di riportarla al suo antico splendore. Per questo entro pochi giorni presenteremo il piano di restauro all’esame della Soprintendenza di Genova. Siamo fiduciosi, pensiamo di poter recuperare gran parte degli affreschi che stanno gradualmente riemergendo dopo essere stati coperti da tempera bianca. L’obiettivo è di farne una sala multiuso accessibile a chiunque desideri visitare questo gioiello nascosto della nostra città".