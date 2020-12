Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci, aperto il bando

- Aperto fino all’11 gennaio 2021 il Bando di selezione per il primo percorso ITS, alla Spezia, per la formazione della figura di “Tecnico Superiore per la Mobilità delle Persone e delle Merci”. Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono percorsi post-diploma che, realizzati in collaborazione con Imprese, Università, Centri di Ricerca ed Enti locali

per sviluppare nuove competenze in aree tecnologiche considerate strategiche per lo sviluppo economico e la competitività del Paese, offrono una formazione tecnica altamente qualificata che facilita l’immediato ingresso nel mondo del lavoro. Il "Diploma di Tecnico Superiore" viene rilasciato dal Ministero dell'Istruzione ed è riconosciuto dallo Stato Italiano. La disponibilità di un percorso ITS, per la prima volta alla Spezia, in ambito logistica e trasporti, settore caratterizzante e ad alto potenziale di crescita, rappresenta un’opportunità unica per i giovani in cerca di lavoro.

Per info e iscrizioni: clicca qui