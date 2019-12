Straordinaria apertura di Palazzo Picedi in via Mazzini 57 a Sarzana, per il Cenone di San Silvestro

- Per questo capodanno MSTAFF Catering propone, nella stupenda cornice di Palazzo Picedi (Via Mazzini 57, Sarzana) il cenone di San Silvestro con musica dal vivo con un prezzo di 90€ a persona. Il menù (che trovate nelle immagini subito sotto) è composto da ben 5 portate che vanno dal “Benvenuto al vassoio” al “dolce” passando per “antipasto”, “primo e secondi piatti” contornati dal caffè e sopratutto dagli ottimi Vini della Cantina Picedi.





CENONE DI SAN SILVESTRO 2020 MENU



BENVENUTO AL VASSOIO

Flute di Franciacorta



Bis di finger food

Tartare di salmone, finocchio e arancia

Mousse di zucca con grissino salato e tocco di tartufo nero



ANTIPASTI

Guanciale ai tre pepi della Lunigiana e crostino di pane di segale

Fagottino di burrata, carciofi e crema di ciliegini

Funghi croccanti alle tre salsine



PRIMI PIATTI

Fiore di sfoglia con gamberi e pistacchi su vellutata di crostacei

Pansotto ligure con crema di carciofi e nocciole



SECONDI PIATTI

Bocconcini di pescatrice su vellutata di zafferano in cialda di parmigiano e spinacino fresco

Medaglione di angus con salsa al cioccolato fondente e mazzetto di asparagi al burro

Cotechino e lenticchie al bicchierino



DOLCE

Bavarese alla vaniglia, lamponi e scaglie di cioccolato bianco



Il brindisi con Prosecco e Spumante Dolce Fantasia di panettone, Pandoro e Frutta secca



Caffè



Dalla Cantina: Vino Bianco e rosso (Proposta dalla nostra cantina)



Per info e prenotazioni, contattare i seguenti numeri:

338.7361781 - 338.6917097