Sport, motori, svago e relax: ecco il grande centro nell'ex polveriera di Mulazzo

- Un nuovo centro sportivo di 200mila metri quadrati nell’ex-polveriera militare. Sorgerà presto a Boceda località del comune di Mulazzo (Massa-Carrara) e per dimensioni è paragonabile al parco tematico di Gardaland. L’inaugurazione è prevista per il prossimo 18 maggio: sarà il sindaco Claudio Novoa a tagliare il nastro e nell’occasione sarà organizzata una festa anche e soprattutto per i più piccoli.



Tra le strutture presenti nel nuovissimo centro campi da calcio a 5 e a 7 in sintetico, un campo da tennis in terra rossa, un campo da beach volley, una pista da pump track (pista da salto per mountain bike), pista da motocross di livello superiore (Fmi/Uisp) e pista da mini cross. Inoltre è prevista la realizzazione di una pista di Go Cart in un’area di 70mila metri quadrati, 3 poligoni di tiro (uno da 100 metri e due da 25 metri) in una struttura coperta e un’arena per cavalli di 60 metri per 30 per addestramento e gare.



Non solo sport ma anche svago, relax e ristorazione: nel complesso sorgeranno infatti anche un ristorante pizzeria con forno a legna, una birreria targata Forst e un bar. Inoltre ci sarà un’area attrezzata per pic nic, area camper, ampio parcheggio. Info su www.labocedamotorsport.it