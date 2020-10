Spedia, immobili in vendita

- Disponibilità di prestigiosi uffici, per una superficie complessiva di oltre 1.800 mq, posti nel cuore del centro direzionale della città, dotati di ottime rifiniture e visibilità, con possibilità di posti auto privati. Sono realizzabili diverse soluzioni di superficie, a partire da 90 mq sino a 1.160 mq su un unico piano. Nel caso sono disponibili uffici completamente arredati, cablati e dotati di tutto quanto necessario per rendere i locali pronti all’uso. I prezzi, da vera occasione, partono da 1.000 €/Mq, fino ad arrivare a 1.500 €/Mq per le soluzioni immobiliari più prestigiose e completamente e finemente arredate. Prestazione energetica: Presenti categorie D, E, F, G. Per info: http://www.spediaspa.it/immobile_e_partecipazioni_societarie_in_vendita.html

e-mail: michele.sommovigo@gmail.com. Telefono ufficio: 0187.510352