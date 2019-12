Sindrome metabolica e nuova scienza della psichiatria alimentare con la dottoressa Lo Presti

- Un centro che si occupa naturalmente del trattamento del sovrappeso e dell’obesità, garantendo risultati duraturi e semplici da ottenere, elaborando programmi nutrizionali sempre personalizzati, sia tipo dieta mediterranea sia tipo dieta chetogenica. Ma soprattutto si occupa del trattamento di casi particolarmente complessi di sindrome metabolica, cioè di tutti quei pazienti in cui l’obesità si accompagna al diabete di tipo ii, all’ipertensione, all’aumento del colesterolo e dei trigliceridi, con tutte le patologie conseguenti. Tutta la letteratura internazionale riconosce ormai con certezza come nella sindrome metabolica il trattamento farmacologico debba essere accompagnato da un adeguato programma nutrizionale volto a ridurre il dosaggio dei farmaci con notevole beneficio per il paziente (oltre che per il s.s. n. …..) e con aumento significativo dell’aspettanza di vita. "Poiche’ la situazione psicologica del paziente è centrale per il successo terapeutico, presso il mio centro grande importanza viene riservata anche alla psichiatria nutrizionale, una nuova branca della scienza della nutrizione umana che sempre piu’ si va affermando soprattutto negli stati uniti". "Presso il nostro ambulatorio (esculapio-bio analisi di sestri levante ) e’attivo un centro per il trattamento dell’emicrania e della cefalea, che ci ha dato ottimi risultati e che noi consideriamo il nostro fiore all’occhiello. Infine vengono confezionate diete per vegetariani e vegani". Una particolare attenzione viene poi riservata ai giovani pazienti:

- donne portatrici di insulinoresistenza cui si associa spesso pcos (sindrome dell’ovaio policistico) e quindi sterilità.

- adolescenti portatori di dca (disturbi del comportamento alimentare).

- portatori di allergie o intolleranze alimentare, con particolare riferimento al lattosio, al glutine e al nichel. Si confezionano diete tipo fodmap per pazienti portatori di ibs (sindrome dell’intestino irritabile).



Contatti: tel. 3466684585, dotlopresti@gmail.com