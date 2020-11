Pubblicato bando per il corso di "Tecnico agricolo con competenze di gestione del territorio"

- È stato pubblicato oggi il bando allievi per il corso per "Tecnico agricolo con competenze di gestione del territorio", interessante iniziativa con la quale si intende formare una figura professionale che svolgendo il proprio compito come professionista con p.iva possa offrire la propria consulenza specialistica ad aziende, ma anche, laddove possibile, ad enti pubblici, su specifiche tematiche quali il dissesto idrogeologico, la stabilizzazione del terreno delle piante e degli alberi, la regimentazione delle acque.



Quindici allievi disoccupati/inoccupati, nella fascia di utenza 25-39 anni, residenti/domiciliati in Liguria e in possesso del titolo di studio di Diploma di scuola secondaria di 2° grado, oppure di Laurea triennale e/o magistrale o titolo equivalente. Il bando prevede anche una riserva del 20% per l’utenza femminile. L’idea innovativa è quella di formare una figura di tecnico agricolo, rispondente alle indicazioni del repertorio ligure delle professioni, ma che integri le competenze tipiche con altre aderenti alle problematiche morfologiche del territorio spezzino, laddove acquistano particolare rilevanza le tematiche del dissesto idrogeologico e la necessità di una attenta e continua pianificazione territoriale.



Significativa e innovativa sarà anche la metodologia didattica, fortemente orientata al “training on the job” che garantirà sia ai giovani che agli stakeholders che ci hanno guidato nella fase di progettazione, un riscontro immediato nell’applicazione pratica, con lo sviluppo di soluzioni lavorative attraverso l’alternanza tra momenti d’aula, parti pratiche e stage, per tutte le 350 ore di corso previste.



Il corso rilascia un attestato di frequenza ed è finanziato sul PIANO TERRITORIALE DGR 344 DEL 30/04/2019

A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE LIGURIA FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 (ASSE I - Occupazione) “Fabbisogni formativi per sviluppo economico del territorio (Piano territoriale) – Comune

della Spezia” – ASSE 1, PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 8i - OBIETTIVO SPECIFICO 8.5.1 ed è interamente

gratuito. Per partecipare all’iniziativa è necessario presentare la domanda di iscrizione presso la sede di IS.FOR.COOP

al seguente indirizzo: via Monteverdi 117, 19122 La Spezia con l’obbligo di telefonare per prendere un appuntamento al numero 0187/564974; le domande, inoltre, potranno essere presentate tramite mail al seguente indirizzo: info.laspezia@isforcoop.it a far data dalle ore 9.00 del 6 novembre 2020 fino alle 12 del 4 dicembre 2020.



Gli interessati dovranno presentare candidatura corredata, pena esclusione, dalla seguente documentazione: domanda di candidatura, in regola con la normativa vigente sull’imposta di bollo (€ 16,00), attestazione dello stato di disoccupazione rilasciata dal Centro per l'Impiego o tramite autocertificazione, 2 foto tessere, fotocopia del titolo di studio e/o dichiarazione di valore per titoli equipollenti conseguiti all’estero, curriculum vitae in lingua italiana, secondo il modello Europass CV (facoltativo). Dichiarazione dell’allievo/utente di fruizione dell’attività con modalità a distanza. Per informazioni di dettaglio è possibile scaricare la scheda informativa del corso e la domanda di iscrizione e i relativi allegati dal sito www.isforcoop.it, Oppure inviare una richiesta alla e-mail info.laspezia@isforcoop.it