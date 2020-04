Proposta di trasporto “casa-lavoro” di personale operativo “in sicurezza” a seguito probabile obbligo imposto da graduale riapertura in “fase 2”

- La Società Autolinee Lorenzini srl è la più grande azienda privata di trasporto persone nelle province di La Spezia e di Massa Carrara.



Operativa da più di 50 anni, dispone di 35 moderni automezzi “da turismo” – pullmini, minibus e autobus da 8 a 88 posti – e ha alle proprie dipendenze più di 40 autisti di riconosciute e documentate capacità professionali acquisite in anni di intenso lavoro al servizio del pubblico: scuole, gruppi turistici, ricreativi e sportivi, aziende, grandi operatori crocieristici.



E’ proprio relazionandosi con questi ultimi che, a seguito delle drammatiche vicende scatenate dall’avvento a livello mondiale della pandemia “covid19”, la nostra azienda ha avuto modo di mettersi alla prova nel “trasporto in sicurezza” di persone che, sbarcate da alcune navi da crociera nei porti di Cadice (Spagna), Marsiglia (Francia), Savona, Genova, La Spezia, Livorno, Piombino e Civitavecchia, hanno dovuto rientrare alle proprie residenze sia in Italia che all’Estero. Effettuando questi servizi le Autolinee Lorenzini hanno sperimentato, in giorni contrassegnati da momenti frenetici, preoccupanti, spesso faticosi e incerti, talvolta pericolosi, un nuovo ma efficace di “trasporto in sicurezza” . In un mese abbiamo contribuito al rientro presso le loro abitazioni centinaia di persone, italiani e stranieri, ricevendo entusiastici riconoscimenti di affidabilità, cortesia, professionalità, umanità e correttezza da parte dei singoli viaggiatori e delle società affidatarie dei servizi.



Per più di un mese abbiamo sperimentato sui nostri automezzi le migliori tecniche per realizzare il trasporto di persone in sicurezza nel rispetto delle vigenti normative preposte ad evitare il diffondersi del contagio del Coronavirus. Questi sono solo alcuni dei principali sistemi di protezione che abbiamo adottato:



Isolamento, tramite appositi pannelli divisori, della zona anteriore del mezzo di trasporto riservata agli autisti per evitare qualsiasi contatto con i passeggeri

- Sanificazione del mezzo di trasporto prima e dopo ogni viaggio

- Sanificazione dell’impianto di areazione e climatizzazione del mezzo di trasporto dopo ogni viaggio

- Rispetto della distanza minima di sicurezza tra i singoli passeggeri. Ad esempio: carico di non più più di 15/20 passeggeri su un automezzo da 54/60 posti

- Fornitura agli autisti di guanti e mascherine di protezione

- Dotazione di bordo di “dispenser” con liquido per disinfettare le mani

- Controllo costante dello stato di salute degli autisti in servizio



Alla luce di quanto sopra esposto, ci permettiamo di avanzarvi la nostra proposta di fornitura di un servizio di trasporto “casa-lavoro” o di qualsiasi altra natura abbiate necessità, di personale della vostra azienda in considerazione del programmato, graduale rientro all’attività lavorativa del settore con probabile obbligo di trasporto controllato e in sicurezza ; un rientro che necessita di garanzie di massimo rispetto di tutte le clausole di sicurezza richieste dal Governo e dal buon senso che abbiamo avuto modo di sperimentare in prima persona.



Rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione vogliate richiederci e per concordare un eventuale piano di attuazione delle vostre necessità.

Distinti saluti, Paolo e Fabio Lorenzini



Autolinee Lorenzini srl

Via Larga 103, 19034 Luni (Sp)

Tel. 0187 66804

Cell. 335.5643894 – 328.8745229 – 335.6983786

Mail: info@autolineelorenzini.it

Web: www.autolineelorenzini.com