Prende avvio presso Formimpresa Liguria il Corso Per Responsabile di piscina

- A La Spezia, in via Naef, è in partenza in data 27/06 p.v. il corso da Responsabile di piscina organizzato dall’Ente accreditato Formimpresa Liguria. Il corso è stato riconosciuto da Regione Liguria ed avrà la durata di 20 ore.



La figura del Responsabile di piscina è stata riconosciuta da Regione Liguria con la D.G.R. n. 902/2014.

Tale normativa che riguarda le figure professionali necessarie per la gestione delle piscine ( Responsabile di piscina, Responsabile degli impianti tecnologici, assistente bagnanti ), conferma le direttive dell’Accordo Stato-Regioni recepite con DGR n. 235/2006.

In particolare viene esplicitato che il titolare può assumere l’incarico di Responsabile di piscina purchè in possesso dei necessari titoli abilitanti.



Per informazioni potete contattare l’ente al numero 0187 564904 o inviare una mail a lavoro@formimpresaliguria.it