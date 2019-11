Pneumatici invernali obbligatori? Basta rivolgersi al Centro Gomme

- Tempi pienamente autunnali, con l'inverno ormai peraltro non più così lontano e le relative necessità di sicurezza per chi viaggia sulle strade. Dal 15 novembre scatta infatti l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali in vigore sui tratti delle strade statali a rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. Proprio in questo momento cruciale dell'anno se avete bisogno di un centro specializzato per la scelta, il montaggio, il deposito e la manutenzione di gomme da neve potete rivolgervi al Centro Gomme di Moreno Mozzachiodi che si trova a La Spezia, in Via Valdellora 49 davanti alla Lidl. Da Moreno troverete un ampio set di scelta gomme, potrete concordare il montaggio e potrete anche lasciare li le vostre gomme estive nel deposito attrezzato.



Per ulteriori informazioni: https://sites.google.com/view/

Telefono: 0187/1998108

Email: centrogommesp@gmail.com