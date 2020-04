Piazza del mercato... a casa tua, quattro banchi fanno squadra

- Con la voglia di non fermarsi mai. C'è una Piazza del Mercato stempre attiva che ha tutta l'intenzione di non farvi mancare nulla. Quattro banchi che lavorano come una vera e propria squadra, capace di cogliere il momento con estrema professionalità e spirito d'iniziativa. In particolar modo in questo periodo in cui bisogna stare a casa, le consegne vengono assicurate ogni giorno con accettazione dei pagamenti anche attraverso bancomat. Consegne che si intendono assolutamente gratuite. Una squadra vera e proprio perché nella proposta alimentare c'è un po' tutto il fabbisogno per le famiglie: dal pesce fresco alla macelleria, dai formaggi e salumi alla frutta e verdura. Quattro storie che si incontrano nel mercato più antico della città. Per consegne congiunte specificare al momento dell’ordine.



Pescheria da Fabio 388/7529213

Macelleria da Pescetto 393/9004091

Salumi e Formaggi da Mariella 347/0339927

Frutta e Verdura da Cosetta 340/8202531