Piazza Cavour, tutti i giorni d'apertura nel periodo natalizio

- Natale sta arrivando e tutta la città è impegnata ad adeguarsi al periodo. L'intento è naturalmente quello di soddisfare tutto il prontuario di esigenze di chi deve prepararsi ad organizzare pranzi come richiede la tradizione, i sontuosi cenoni che si susseguono in questo periodo, oltre al mucchietto di regali che non possono certo passare inosservati. E il centro storico è un pullulare di luci e vetrine addobbate ad hoc nelle vie e nelle piazze dello struscio.



Non può certo mancare all'appuntamento Piazza Cavour con i suoi tanti e diversificati operatori: i 'mercatari' sono sempre in prima linea e nel periodo più festivo dell'anno saranno al loro posto con i prodotti che li contraddistinguono. Dalla frutta alla vedura, passando per i "gioielli" del bosco, la frutta secca, particolarmente richiesta in questo momento, continuando con prosciutti, insaccati, formaggi, pane e suoi derivati. Senza dimenticare i proditti per la casa, quelli pronti da consumare e, naturalmente l'immancabile mercato ittico.



Sono previste infatti dal 16 dicembre fino al 31 una serie di aperture prolungate e straordinarie. Dal 18 dicembre, fino alla vigilia di Natale, gli operatori di Piazza del mercato faranno orario continuato fino alle 19.30. Per Natale e Santo Stefano la piazza riposerà per tornare al consueto orario il 27 e il 28 dicembre. Il 29 invece, mentre gli altri operatori riposeranno, al mattino resterà aperto il mercato del pesce. Un altra apertura speciale, poi, ci sarà il 30 dicembre con il prolungamento delle attività fino alle 19.30. I primi due giorni di gennaio il mercato resterà chiuso per riaprire poi il 3 e il 4 gennaio.