Perché dovrei scegliere una sedia da gaming al posto di una normale poltrona?

- Le Sedie da gaming stanno entrando sempre di più nella cultura dei giovani gamers di tutto il mondo. Ma davvero sono la scelta migliore per l’ergonomia quando state alla scrivania?

Indubbiamente le Sedie da gaming sono diventate molto famose perchè sono molto belle da vedere, ma non tutte sono perfette per la schiena.

Infatti esistono molte altre soluzioni per chi preferisce l’ergonomia, come sedie studiate apposta per essere comode e favorire il supporto lombare della seduta invece dell’estetica.

C’è anche da dire che ultimamente le aziende che producono sedie da gaming stanno virando l’attenzione anche di più sull’aspetto ergonomico dei loro prodotti,

infatti gli ultimi modelli prodotti vengono spesso venduti insieme a dei cuscini ergonomici adatti proprio al supporto lombare e della colonna vertebrale.

Solitamente però sotto i 200-250 euro non troveremo praticamente mai una sedia che ponga attenzione sulla parte ergonomica della seduta, quindi se volete una sedia che al design accattivante di una sedia da gaming aggiunga supporti lombari e poggiabraccia regolabili, dovete essere pronti a spendere una somma considerevole di denaro.

Se invece vi interessa l’ergonomia con la stessa cifra di potrete portarvi a casa una sedia perfetta per quanto riguarda supporti lombari e che è progettata per evitare qualsiasi tipo di mal di schiena, che però peccherà un po’ dal punto di vista estetico.

Nella classifica del 2020 delle migliori sedie da gaming tutti i modelli di punta di marche come DXracers, SecretLab e Quersus offrono imbottiture in Memory Foam, braccioli poggiabraccia 4D, supporti lombari e rivestimenti colorati in ecopelle con un design nel complesso accattivante che ricorda quello di un sedile di una macchina da corsa. Questi modelli di punta costano tutti più di 300 euro, ma sono il meglio che un gamer potrebbe richiedere per non alzarsi dalla sedia e avere mal di schiena dopo una sessione di gaming di più ore.

In conclusione, se volete spendere poco per una sedia da gaming non aspettatevi che risolva i vostri problemi di mal di schiena, se volete qualcosa di esteticamente bello e comodo dovete prepararvi a investire una somma importante.