Panigalonga, dodici chilometri alla scoperta dei sapori lunigianesi

- Domenica 6 ottobre la Mangialonga di Podenzana, denominata per l'occasione Panigalonga. Per questa prima edizione i marciatori partiranno dalle 10.15 alle 12.30 dal Parco del Gaggio per farvi ritorno alla conclusione di un percorso ad anello, passante per diversi borghi del territorio di Podenzana.



Durante il percorso di 12 chilometri, oltre ad ammirare lo splendido paesaggio si potrà gustare nelle varie tappe la specialità della zona: il Panigaccio di Podenzana in tutte le sue diverse preparazioni. Si parte dal Parco del Gaggio con una colazione a base degli ormai famosi dolci artigianali preparati dal ristorante La Taverna Lunigianese e con l'esperienza del “Mangiare Consapevole” a cura di Performat Salute Lunigiana della psicologa Simona Adorni, per poi proseguire durante il percorso con il Panigaccio fragrante Olio e Formaggio del Ristorante B&B Da Gambin,

il Panigaccio “cuncio” al pesto nel Borgo di Loppiedo, il Panigaccio “cuncio” al sugo di funghi nel borgo di Metti de La Bottega del Panigaccio, il Panigaccio “cuncio” Olio e Formaggio nel Borgo di Sescafale de La Tipica, i Panigacci fragranti farciti del Ristorante I Tre Archi da Casale, dell'Albergo Ristorante Mirador, del Ristorante La Gavarina d'Oro, e per finire con il Panigaccio fragrante con la Nutella una volta di ritorno al Parco del Gaggio, dove dalle 18 ci sarà Bugelli il menestrello della Lunigiana, cantastorie e custode orale della cultura contadina e dei tempi passati.

Durante il tragitto sarà inoltre possibile visitare la carbonaia, il laboratorio testi di terracotta, il gradile tipico lunigianese, il borgo di Oliveto con il suo Castelletto e il parco del Castello di Podenzana, dove i marciatori saranno accolti dalla Maison Délices Catering.



L’Avis di Podenzana sponsor dell'evento comunica, a tutti gli associati, che chi dona il sangue nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre può vincere un ticket omaggio per la partecipazione alla Panigalonga 2019. Un ticket omaggio sarà riconosciuto anche a chi porterà un nuovo donatore in questo periodo. A lanciare ufficialmente l’iniziativa è stato il Sindaco di Podenzana Marco Pinelli (Socio Donatore Avis) con la propria donazione nel mese di Agosto presso il centro trasfusionale di Fivizzano, accompagnato dal Presidente Avis Podenzana e Lunigiana Enzo Spinatelli, dal Consigliere Avis Zonale e Vice-Presidente Avis Podenzana Daniele Battilani, in presenza e sotto la sorveglianza del Dott. Stefano Di Roma.



La Panigalonga 2019 è tappa speciale del campionato fotografico in corso “Lunigiana dalla A… alla Z – da Aulla a Zeri” dell'associazione culturale LunigianaViva, che ha indetto per il terzo anno di fila la competizione nata per la promozione territoriale e dedicata agli amanti della fotografia. Gli iscritti alla Panigalonga 2019 e tutti gli iscritti al cmpionato che si iscriveranno anche alla Panigalonga 2019 potranno partecipare inviando le foto all'indirizzo e-mail lunigianaviva@gmail.com sottoscrivendo in tal modo il regolamento e la privacy policy del campionato fotografico presente sul sito www.lunigianaviva.com. Per i partecipanti alla Panigalonga 2019 che invieranno le proprie foto sarà riconosciuta la tessera di socio sostenitore anno 2019 dell'associazione culturale LunigianaViva. Per ogni tema proposto sarà messo in palio un premio e sarà possibile consegnare 1 foto per tema. I premi in palio, uno per ogni tema sono sei: 1 cena per 2 all'Albergo Ristorante Mirador, 1 cena per 2 al Ristorante B&B Da Gambin, 1 cena per 2 al Ristorante I Tre Archi da Casale, 1 cena per 2 al Ristorante La Gavarina d'Oro, 1 cena per 2 al ristorante La Taverna Lunigianese, 1 cena per 2 alla Sagra del Panigaccio 2020 con omaggio di 2 buste di panigacci sottovuoto de La Tipica e de La Bottega del Panigaccio. I temi verranno svelati il giorno 29 settembre sul sito web e i canali social della Panigalonga e di Lunigiana Viva. Le iscrizioni termineranno il 29 settembre per un numero massimo di 500 partecipanti.



Per la preiscrizione all'evento è disponibile il sito oppure presso i locali di seguito riportati.

Ristoranti di Podenzana: Da Gambin – La Gavarina d’oro – I Tre Archi da Casale – Mirador – La Taverna Lunigianese

Bar di Podenzana: Dal Centurione Ufficio Aulla: Via Nazionale 221U (sopra ex Moma). Informazioni al numero 392.034.69.49 della pro loco di Podenzana oppure tramite e-mail . Facebook: Panigalonga Podenzana oppure sito web realizzato per l'evento dallo sponsor DreamCreations Servizi Web.