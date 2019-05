Ortoverticale, a Valdellora in vendita 50 appartamenti in costruzione

- Si è definitivamente concretizzato nel 2018 il progetto residenziale di riqualifica area urbana nel quartiere di Valdellora. Si tratta di un’area di oltre cinquemila metri quadrati che si estende sul lato sinistro di Via Volta, nella quale saranno costruiti, dalla società Lavori & Progetti di cui è amministratore Massimo Failla, 54 appartamenti in un unico corpo a forma di ferro di cavallo, di 4 piani fuori terra, oltre al prestigioso piano attico, dotato di grandi terrazze a livello che doneranno continuità agli ampi spazi interni. Il progetto prevede anche spazi commerciali e terziari per circa 400 metri quadrati, spazi verdi a impreziosire il contesto, ed inoltre parcheggi pubblici e privati intorno ad una piazza in parte arredata e piantumata, aperta al quartiere.



Il complesso residenziale sarà inoltre dotato, per chi lo desidera, di piccoli locali ad uso cantina e di box auto al piano terra, oltre a posti auto privati anche coperti. Dietro l’edificio, verrà costruita un elegante passerella che costeggerà il vecchio muro di cinta, che verrà coperto da un manto di verde rigoglioso che consentirà ai condomini di godere di un orto di essenze e piante officinali, da quest’idea nasce il nome del complesso residenziale "Orto Verticale". Chi sceglierà di vivere in questa nuovissima e originale residenza, andrà ad abitare in un’area ideale, appartata e defilata dal traffico, ma dalla quale si raggiunge il centro città in pochi minuti a piedi attraverso la galleria di sottopasso, che è stata restaurata e illuminata. Molto comodo, e da tutti conosciuto, il collegamento stradale tra Valdellora e il Centro, e tra Valdellora e il centro commerciale Le Terrazze.



Nella progettazione, realizzata dallo studio 'KK architetti associati' della Spezia, particolare attenzione è stata riservata alle singole unità abitative, proposte in varie tipologie e metrature: dal monolocale al cinque vani, tutte studiate al fine di offrire il massimo comfort, dello spazio e della luminosità, uniti alle più efficienti e moderne tecnologie, oltre alla pregevolezza delle finiture, sia condominiali con particolare cura al dettaglio, sia delle singole unità con ottimi materiali di capitolato. Enorme riguardo è stato dato all'aspetto energetico ovvero all'ottimizzazione dei consumi e all'isolamento

acustico dei singoli ambienti; la classe energetica sarà A, questi elementi distintivi e qualificanti per il comfort e l'economicità degli appartamenti, in futuro diverranno indubbiamente i parametri basilari per la valutazione economica delle abitazioni e contribuiranno in modo essenziale al mantenimento del valore e dell'investimento nel tempo.



I lavori ad oggi in essere, verranno ultimati a fine 2020, con consegna delle relative unità, finite e rifinite a regola d'arte in tutte le loro parti.



