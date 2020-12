Ora più che mai, aiutiamo i pazienti ematologici. Siate la buona stella.

- I volontari AIL della Spezia vi aspettano il 5,6 7,8 dicembre in Corso Cavour - Piazza Beverini, sotto i portici di Cristo Re, in Piazza Brin e nella sede in Via del Torretto 36 fino alla vigilia di Natale. Ci trovate anche a Sarzana, Ceparana, Riccò del Golfo, Portovenere, Leric , Riomaggiore, Vernazza, Corniglia. Anche in un momento difficile come questo puoi essere una #BuonaStella per un paziente ematologico e Nonostante le limitazioni dovute alla pandemia in corso, noi ci siamo!



Contatta il numero 3396062310, scrivi una mail all’indirizzo aillaspezia@libero.it, oppure passa in sede in Via del Torretto 36 alla Spezia e prenota la tua stella. Non lasciarci soli, continua a dare speranza ai sogni dei pazienti ematologici, anche a Natale. “Una stella di Natale AIL fiorisce anche nei momenti più’ difficili, per un malato di leucemia la buona stella sei tu”